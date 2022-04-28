Температура на минимум. Синоптик: так холодно в Петербурге не было с начала XXI века

Петербуржцы пережили самое холодное 27 апреля за двадцать два года. Гололедица и мокрый снег остаются в прогнозах до конца месяца.

Как сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов, максимальная температура в среду составила 4,5 градуса тепла, что сделала этот день самым холодным 27 апреля с начала века.



«Столько снежных зарядов и зимой не увидишь. Вот что значит очень холодная воздушная масса, зависшая над нашим регионом», — пишет синоптик в своём телеграм-канале.

Для сравнения, эта же дата в 2001 году отметилась экстремально высокими показателям — за окном было без малого +25. Впрочем, на звание худшего в погодном плане сегодняшний день не тянет: в 1902 и 1924 столбик термометра опускался почти до нуля.