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    Температура на минимум. Синоптик: так холодно в Петербурге не было с начала XXI века

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    Петербуржцы пережили самое холодное 27 апреля за двадцать два года. Гололедица и мокрый снег остаются в прогнозах до конца месяца.

    Как сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов, максимальная температура в среду составила 4,5 градуса тепла, что сделала этот день самым холодным 27 апреля с начала века.

    «Столько снежных зарядов и зимой не увидишь. Вот что значит очень холодная воздушная масса, зависшая над нашим регионом», — пишет синоптик в своём телеграм-канале.

    Для сравнения, эта же дата в 2001 году отметилась экстремально высокими показателям — за окном было без малого +25. Впрочем, на звание худшего в погодном плане сегодняшний день не тянет: в 1902 и 1924 столбик термометра опускался почти до нуля.

    Снегопад в Петербурге начался в первой половине дня, а к вечеру усилился. Дождь и мокрый снег обещают прогнозы на 28 и 29 апреля, последний день месяца начнётся с гололедицы. Днём должно быть потеплее, но ночью возможен небольшой минус.

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