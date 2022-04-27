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    Мотофестиваль перекроет центр Петербурга в последний день апреля

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    4 комментария

    «Фестиваль #мотоГТО в рамках открытия мотосезона в 2022 году» пройдет в Петербурге в субботу, 30 апреля. В связи с этим будут перекрывать улицы и запретят парковку в центре города.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Об ограничениях 27 апреля сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Движение транспорта перекроют:

    • с 7:00 до 23:59 — по Дворцовой площади, проезду до нее от Певческого моста и проезду вдоль дома 4 по Дворцовой;
    • с 14:55 до 15:44 — по Дворцовому проезду и Дворцовому мосту;
    • с 14:55 до 15:18 — по Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Большеохтинскому мосту;
    • с 14:55 до 15.20 — по набережной Кутузова в направлении от Дворцового моста к Большеохтинскому мосту;
    • с 14:55 до 15:27 — по Воскресенской и Смольной набережным в направлении от Дворцового моста к Большеохтинскому мосту;
    • с 14:55 до 15:33 — по улице Смольного;
    • с 14:55 до 15:42 — по Суворовской площади и по Троицкому мосту;
    • с 15:10 до 15:30 — по площади Пролетарской Диктатуры;
    • с 15:10 до 15:40 — по Воскресенской набережной в направлении от Большеохтинского моста к Дворцовому мосту;
    • с 15:10 до 15:42 — по набережной Кутузова и Смольной набережной в направлении от Большеохтинского моста к Дворцовому мосту;
    • с 15:25 до 15:44 — по Дворцовой набережной в направлении от набережной Кутузова к Дворцовому мосту;
    • с 15:25 до 15:48 — по Адмиралтейской и Английской набережным в направлении от Дворцового моста к Благовещенскому мосту;
    • с 15:25 до 15:50 — по площади Труда и Благовещенскому мосту;
    • с 15:30 до 15:50 — по набережной Лейтенанта Шмидта в направлении от Благовещенского моста к 16–17-й линиям В.О.;
    • с 15:30 до 15:53 — по 16–17-й линиям В.О. в направлении от набережной Лейтенанта Шмидта к Большому проспекту В.О.;
    • с 15:30 до 16:00 — по Большому проспекту В.О. в направлении от 16–17-й линий В.О. к Наличной улице.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Помимо этого с 00:00 до 16:00 будет запрещено парковаться на улице Смольного, площади Пролетарской Диктатуры и 16–17-й линиям В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта В.О.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    Комментарии (4)

    Спикуль
    Зазеркалье какое-то... Точнее, "Королевство кривых зеркал". Старое доброе кино прям про ненешнее время снималось. Нушрок и Абаж, Анидаг и Асырк в тренде и у руля.
    274709559
    Бегунам, велосипедистам, ходокам разрешено, а байкерам нет?
    Несправедливенько!
    serzh.ferro
    1 мая нет, эпидемия, 30 апреля сбор хрустов это норм...
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