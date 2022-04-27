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    Русский музей покажет выставку «летописца Туниса» Александра Рубцова

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    Выставка обещает восстановить память о русском художнике, который в 1914 году уехал в Тунис как пенсионер Академии художеств и остался там на всю жизнь.

    Фото: пресс-служба ГРМ
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    Александр Рубцов (1884–1949) писал Северную Африку: узкие улицы городов, где так своеобразно и узнаваемо падает солнечный свет, песчаные просторы Сахары, снега Атласских гор, Алжир и Марокко. В год начала Первой мировой он прибыл в Тунис — путешествие за границу было традиционным этапом завершения академического художественного образования. Но из-за войны и революции Рубцов не смог вернуться на родину и остался в Тунисе на всю жизнь, став его «певцом и летописцем». Так и получилось, что русский пейзажист вырос и сложился в далёкой Африке, а его работы кажутся продолжением поисков в этом же регионе французских мастеров, например Эжена Делакруа и Анри Матисса.

    Рубцов поселился в пригороде тунисской столицы, публиковался в журналах, участвовал в выставках и получал заказы на портреты. После 1917 года он только этим и жил, так как связь с Россией прервалась. В 1920-е годы тунисский петербуржец Рубцов стал известен во французских художественных кругах (как мы и говорили, ориентальные «восточные» мотивы там традиционно были востребованы). В итоге художник даже принял французское гражданство и почти каждый год выставлял свои работы во Франции. Также он участвовал в создании в Тунисе Центра искусств.

    Кроме пейзажей, Рубцов писал мавританский фольклор, арабский быт, прикладное искусство. Всего на выставке в Михайловском замке вы сможете увидеть больше восьмидесяти произведений живописи, а также графику из частной коллекции Меди Дусса.

    Бени Киар. 1919. Картон, масло. Собрание Меди Дусса
    Бени Киар. 1919. Картон, масло. Собрание Меди ДуссаФото: пресс-служба ГРМ
    Алия. 1939. Холст, масло. Собрание Меди Дусса
    Алия. 1939. Холст, масло. Собрание Меди ДуссаФото: пресс-служба ГРМ
    Мужчина с татуировками. 1930. Бумага, уголь. Собрание Меди Дусса
    Мужчина с татуировками. 1930. Бумага, уголь. Собрание Меди ДуссаФото: пресс-служба ГРМ
    Саида. 1942. Холст, масло. Собрание Меди Дусса
    Саида. 1942. Холст, масло. Собрание Меди ДуссаФото: пресс-служба ГРМ
    Автопортрет. 1919. Холст, масло. Собрание Меди Дусса
    Автопортрет. 1919. Холст, масло. Собрание Меди ДуссаФото: пресс-служба ГРМ
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    Выставка «Александр Рубцов» пройдёт в Михайловском замке Русского музея с 28 апреля по 20 июня 2022.

    16+

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба ГРМ

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