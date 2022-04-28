Фестиваль ледоколов покажет танцы под музыку на Неве

Приход майских праздников в Петербурге традиционно отмечают Фестивалем ледоколов (0+). Действующие судна «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн», которые за свою «карьеру» провели по северным водам множество кораблей, пришвартуются вдоль набережной Лейтенанта Шмидта 1 мая, чтобы сняться с якоря только вечером на следующий день.
Желающих пустят на палубы гигантов: подняться по трапу можно с 12:00 до 18:30 в воскресенье, и с 12:00 до 17:30 в понедельник. Стоит помнить, что желающих посмотреть на Неву «сверху», сфотографироваться и изучить устройство кораблей традиционно много — на набережных выстраиваются огромные очереди задолго до начала акции.
Гулять по набережным интереснее 1 мая. В 14:00 на воде пройдёт парад «Метеоров» — судов на подводных крыльях, а в 14:30 начнётся «Вальс буксиров». Несколько лёгких корабликов выйдут в центр Невы и покажут «танец»: покрутятся вокруг своей оси под музыку, соберутся в хоровод и на несколько метров вверх выпустят струи воды. Если повезет — погода не подведёт и хотя бы ненадолго покажется солнце, в струях будет видна радуга.
В воскресенье же с 11:00 до 21:00 пройдёт акция «Поющие мосты». Гуляющие по Дворцовой, Адмиралтейской и Университетским набережным, как и те, кто окажется в Таврическом саду, услышат классические произведения Чайковского, Глинки, Шостаковича и Римского-Корсакова. «Эпицентр» происходящего — Дворцовый мост.
Особую программу для горожан к Фестивалю готовит филиал Музея Мирового океана — ледокол-музей «Красин». Подробности стоит смотреть в группе «ВКонтакте».
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Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»