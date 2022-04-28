Фестиваль ледоколов покажет танцы под музыку на Неве

Приход майских праздников в Петербурге традиционно отмечают Фестивалем ледоколов (0+). Действующие судна «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн», которые за свою «карьеру» провели по северным водам множество кораблей, пришвартуются вдоль набережной Лейтенанта Шмидта 1 мая, чтобы сняться с якоря только вечером на следующий день.

Желающих пустят на палубы гигантов: подняться по трапу можно с 12:00 до 18:30 в воскресенье, и с 12:00 до 17:30 в понедельник. Стоит помнить, что желающих посмотреть на Неву «сверху», сфотографироваться и изучить устройство кораблей традиционно много — на набережных выстраиваются огромные очереди задолго до начала акции.

