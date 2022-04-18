ТЮЗ готовит премьеру спектакля Ферруччо Меризи по комедии Гольдони

«Лжец» Гольдони — комедия характеров и положений, с невероятной интригой, лихо закрученным сюжетом, яркими персонажами, один из которых — Лелио — синтез Дон Жуана с бароном Мюнхгаузеном. Режиссер Ферруччо Меризи решает сделать новый финал, которого нет у автора. Задуманный им финал — это гимн Венеции. Венеция предстает как вечный город — карнавальный, театральный по самой своей сути, и город обычных людей, мечтающих о своем счастье.

Итальянские мастера — Лючия Дзагет и Джулия Колусси — специально для спектакля создают настоящие маски комедии дель арте.



Режиссер Ферруччо Меризи о спектакле: «В пьесе «Лжец» присутствуют практически все знаменитые маски комедии дель арте: Панталоне, Баланцони, Арлекин, Бригелла, Дзанни, Коломбина, и так называемые «влюбленные» — Флориндо, Оттавио, Лелио, Розаура, Беатриче. Некоторые из персонажей спектакля носят настоящие маски комедии дель арте, некоторые — выраженный гротесковый грим, но все без исключения ведут себя именно как маски. У масок есть необычная способность «видеть» больше, чем видим мы с вами. Они обладают невероятной способностью рассмешить. В определенный момент жизни Гольдони хотел убрать маску из театра, но ему это так никогда и не удалось. И именно благодаря этому сочетанию — желание убрать маску, но в то же время крайняя в ней необходимость, — рождается театр Гольдони, очень живой, человеческий и человечный.



В спектакле делается акцент не столько на внешней форме персонажей комедии дель арте, сколько на ее художественных особенностях, ее искренности. Спектакль создается с замечательными актерами-сообщниками, которые умеют использовать маску для того, чтобы увидеть душу».

