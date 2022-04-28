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    Велодорожки не пустили в Генплан Петербурга

    1797
    11 комментариев

    Законодательное собрание Петербурга на заседании 28 апреля не поддержало включение велодорожек в перечень объектов регионального значения, которые отображаются в Генплане города.

    Поправку предложила фракция «Справедливая Россия — За правду!». Авторы указали, что это поспособствует развитию сети велодорожек в городе, и привели в пример такие мегаполисы, как Копенгаген и Нью-Йорк.

    Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко не поддержал предложение. По его мнению, это снизит оперативность появления новых велодорожек из-за необходимости вносить их в Генплан.

    В числе объектов регионального значения, которые отображаются в Генплане, например, находятся школы, детские сады, транспортные развязки, трамвайные линии и так далее.

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    Комментарии (11)

    ***_555
    Сколько велоездунов было в марте? А прямо сейчас?
    Alex000
    Ещё бы неплохо передвижение верхом на велосипеде таки запретить везде, кроме специально отведённых велодорожек.
    exception
    О чем речь. Бюджет уже давно по карманам распихали
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