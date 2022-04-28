Велодорожки не пустили в Генплан Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 28 апреля не поддержало включение велодорожек в перечень объектов регионального значения, которые отображаются в Генплане города.

Поправку предложила фракция «Справедливая Россия — За правду!». Авторы указали, что это поспособствует развитию сети велодорожек в городе, и привели в пример такие мегаполисы, как Копенгаген и Нью-Йорк.



Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко не поддержал предложение. По его мнению, это снизит оперативность появления новых велодорожек из-за необходимости вносить их в Генплан.



В числе объектов регионального значения, которые отображаются в Генплане, например, находятся школы, детские сады, транспортные развязки, трамвайные линии и так далее.

