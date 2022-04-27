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    «Памятник импортозамещению» на Малой Конюшенной разместили без согласования

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    5 комментариев

    В комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга не поступала заявка на согласование размещения на Малой Конюшенной улице конструкции в виде слова «Zamestim», выполненного из логотипов известных западных брендов. Об этом «Фонтанке» 27 апреля сообщили в КГА.

    «Нет, к нам обращений [о размещении конструкции] не поступало», — сообщили в комитете.

    В КГА подтвердили, что в данном случае, согласно нормативным актам, размещение подобного объекта благоустройства должно быть согласовано с комитетом.

    Инсталляцию, которая представляет собой транслитерацию слова «заместим», петербуржцы заметили на Малой Конюшенной утром. Слово сложено из первых букв известных западных брендов.

    Смысл арт-объекта остается не до конца ясным, редакция ожидает комментарий от администрации Центрального района.

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    Комментарии (5)

    Leo64
    "в виде слова «Zamestim», выполненного из логотипов известных западных брендов"

    Т.е. даже здесь не смогли обойтись без "импорта")))
    07A
    Агония. Холодильник наступил на горло телевизору. В горящих подземельях Азовстали пахнуло победой.
    Карабас Барабас
    Боюсь даже предположить что было бы с надписью на заборе "Мы за мир".
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