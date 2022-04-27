«Памятник импортозамещению» на Малой Конюшенной разместили без согласования

В комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга не поступала заявка на согласование размещения на Малой Конюшенной улице конструкции в виде слова «Zamestim», выполненного из логотипов известных западных брендов. Об этом «Фонтанке» 27 апреля сообщили в КГА.

«Нет, к нам обращений [о размещении конструкции] не поступало», — сообщили в комитете.



В КГА подтвердили, что в данном случае, согласно нормативным актам, размещение подобного объекта благоустройства должно быть согласовано с комитетом.



Инсталляцию, которая представляет собой транслитерацию слова «заместим», петербуржцы заметили на Малой Конюшенной утром. Слово сложено из первых букв известных западных брендов.



Смысл арт-объекта остается не до конца ясным, редакция ожидает комментарий от администрации Центрального района.

