Zamestim. Ушедшие западные компании вспомнили в центре Петербурга цветной инсталляцией

В Центральном районе Петербурга появилась инсталляция из разноцветных латинских букв, которые представляют собой транслитерацию слова «заместим».

Фотографии и видеозаписи на Малой Конюшенной улице утром 27 апреля сделал корреспондент «Фонтанки». Судя по кадрам, арт-объект привлекает к себе внимание многочисленных горожан, некоторые делают снимки на камеру телефона.



Что конкретно символизирует инсталляция — неизвестно. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Центрального района города.

