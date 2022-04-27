Zamestim. Ушедшие западные компании вспомнили в центре Петербурга цветной инсталляцией

В Центральном районе Петербурга появилась инсталляция из разноцветных латинских букв, которые представляют собой транслитерацию слова «заместим».
Фотографии и видеозаписи на Малой Конюшенной улице утром 27 апреля сделал корреспондент «Фонтанки». Судя по кадрам, арт-объект привлекает к себе внимание многочисленных горожан, некоторые делают снимки на камеру телефона.
Что конкретно символизирует инсталляция — неизвестно. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Центрального района города.
Предположительно, арт-объект связан с недавним уходом из России многих зарубежных брендов — подтверждением этому является упоминание иностранных марок под каждой из латинских букв: Zara, Adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, Ikea и Milky Way.