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    Zamestim. Ушедшие западные компании вспомнили в центре Петербурга цветной инсталляцией

    7028
    18 комментариев

    В Центральном районе Петербурга появилась инсталляция из разноцветных латинских букв, которые представляют собой транслитерацию слова «заместим».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Фотографии и видеозаписи на Малой Конюшенной улице утром 27 апреля сделал корреспондент «Фонтанки». Судя по кадрам, арт-объект привлекает к себе внимание многочисленных горожан, некоторые делают снимки на камеру телефона.

    Что конкретно символизирует инсталляция — неизвестно. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Центрального района города.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Предположительно, арт-объект связан с недавним уходом из России многих зарубежных брендов — подтверждением этому является упоминание иностранных марок под каждой из латинских букв: Zara, Adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, Ikea и Milky Way.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (18)

    serzh.ferro
    сколько нам обошлась эта инZталяZия?
    just.dont
    "Замештим" (с) клоуны
    Это несмотря на то, что найти букву S было несложно. Там скорее всего весь алфавит можно найти.
    sektor7
    Браво!!!!
    Очень креативно 🤙
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