Все по программе. Банки наращивают кредитование малого бизнеса с господдержкой

Ни один тест стрессоустойчивости даже отдаленно не напоминал ситуации, в которой оказались российские банки в конце февраля — начале марта. Спустя два месяца можно делать первые выводы об их состоянии, а вот с прогнозами пока сложнее: угадать положение дел через год-полтора не возьмется, пожалуй, никто.



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Если банкам удалось не растерять запасы ликвидности, то бизнесу — особенно малому и среднему — в условиях взлетевших ставок и резко усложнившихся логистических цепочек приходится непросто. О том, каковы потребности компаний и насколько их удовлетворяют финансовые институты, поговорили эксперты на круглом столе портала «ТТ Финанс» и «Фонтанки».

Несколько дней наибольшей паники привели к тому, что клиенты приходили и снимали деньги в банках, а потом — когда вслед за ключевой ставкой ЦБ выросли и ставки по депозитам — так же активно их возвращали.



— В период наибольшей турбулентности в начале марта банковское сообщество пережило не самые приятные моменты, но сейчас ситуация постепенно выравнивается. С точки зрения запаса ликвидности никаких предпосылок к тому, что капитальное положение может ухудшиться, нет. Пик потрясений банк прошел, и для себя мы оцениваем ситуацию как устойчивую, — рассказывает Игорь Петров, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт–Петербургского филиала ПСБ. — Если говорить конкретно про ПСБ, то мы готовились к санкционным рискам, поэтому в целом спокойно прошли этот период. Банк за первый месяц работы в новых условиях выдал около 180 млрд рублей кредитов — больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что мы не останавливали процессы, встретив потрясения в абсолютно рабочем режиме. Что касается вкладов — на данный момент в ПСБ уже фиксируют превышение прошлогодних показателей депозитной базы как физических, так и юридических лиц. Сейчас происходит снижение ставок вслед за ключевой, и юрлицам предлагаются депозиты на уровне 13–14% годовых.



Кредит с поддержкой

Если говорить о кредитовании малого и среднего бизнеса, то рынок позитивно отреагировал на запуск льготных программ. Спрос на такое финансирование уже превышает выделенные на него лимиты. При этом в ПСБ ожидают снижения ставок по кредитованию до уровней, соответствующих ставкам по программам с господдержкой, отмечает эксперт.

— Основной драйвер кредитования — программа Центрального банка со ставкой 13,5–15% годовых для конечных заемщиков, — рассказал Игорь Петров. — Также в работе сейчас продолжение программы Минэкономразвития. Уже работает программа Минцифры по постановлению правительства №1598 для сектора IT, высоких технологий и тех компаний, которые реализуют цифровую трансформацию и покупают российское ПО.

— Я не знаю, какие должны быть обороты у предпринимателей, чтобы решиться взять кредит даже под 15% или 13,5%, — говорит Лялья Садыкова, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты. — Хотя все равно берут — видимо, в надежде, что обороты вырастут, ставки выровняются и можно будет рефинансировать. Я думаю, что государству надо дальше работать над предложениями для бизнеса. В той модели, как они нарисованы на бумаге, они не работают. Возможно, всем нужно время для раскачки и адаптации, но я надеюсь, что предложений станет больше.



При этом она напомнила, что даже ставки 13,5% и 15% действуют только в первый год, а со второго — уже от 22%. Большинство предпринимателей, по ее словам, этого не знают и обращают внимание только при подписании договора.

Еще один путь — обращение в специальные фонды. Например, недавно власти Петербурга объявили, что докапитализируют городской Фонд развития промышленности на 2 млрд рублей. Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса правительство города выделило 1 млрд рублей.

— С 15 апреля 2022 года начали действовать дополнительные программы микрофинансирования по льготным процентным ставкам для субъектов малого и среднего предпринимательства, — рассказала исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен. — 300 млн из выделенной суммы предназначены для выдачи беззалоговых займов субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере обрабатывающих производств. Представители этой сферы могут получить от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок от 3–х до 24–х месяцев под 1% годовых и льготным периодом погашения основного долга займа на 12 месяцев.



200 млн рублей пошло на перезапуск беззалоговой программы для поддержки и возобновления деятельности в целях сохранения занятости субъектов МСП. Размер займа по этой программе составит от 50 тыс. до 5 млн рублей, а ставка — от 1% в первый год до 3% в третий год кредитования. Льготный период погашения основного долга и процентов по договору займа составляет 6 месяцев.

— Новые и уже существующие продукты Фонда содействия кредитованию разрабатываются совместно с предпринимателями, которые к нам обращаются, — подчеркнула Александра Питкянен. — В сложившихся условиях важная задача Фонда — дать представителям МСП возможность противостоять кризисным ситуациям.

Оставшиеся 500 млн рублей из суммы направлены на докапитализацию основной программы Фонда по займам с залоговым обеспечением для действующих и начинающих предпринимателей, а также самозанятых граждан.

Также Фонд продолжает осуществлять деятельность по одной из своих основных программ — предоставлению поручительств по кредитам, банковским гарантиям и лизингу.



— У нас заключены соглашения о сотрудничестве с 45 банками–партнёрами, — рассказывает Александра Питкянен. — Объем поручительства для всех видов деятельности составляет 50% от суммы кредита, но не должен превышать 100 млн рублей. Ставка Фонда составляет 0,75 % годовых от суммы поручительства. Для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства вознаграждение Фонду меньше — 0,5% годовых.

В 2022 году по программе предоставления поручительств Фонд уже заключил 69 договоров на сумму 1 млрд рублей. Размер привлеченных средств по кредитам составляет 2,1 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года по программе предоставления поручительств Фондом заключено 113 договоров на сумму 1,5 млрд рублей, размер привлеченных средств по кредитам — 3,6 млрд рублей.

О наболевшем

Есть у бизнеса и другие запросы помимо кредитов. Например, по словам Ляльи Садыковой, с конца февраля банки закрывали овердрафт, а также делали все возможное, чтобы клиенты не брали кредитные каникулы. Мешала иногда и некомпетентность отдельных менеджеров, непосредственно общавшихся с клиентами.



Еще один вопрос, набивший оскомину, — эквайринг.

Управляющий директор по малому бизнесу филиала банка «Уралсиб» в Санкт-Петербурге Ксения Гончарова рассказала, что ЦБ принял решение об установлении максимального значения размера платы на период с 18 апреля по 31 августа 2022 году, взимаемой банками со своих клиентов за эквайринг, в размере 1% при оплате товаров, работ, услуг по определенным видам деятельности, включая розничную продажу продуктов питания и еды, услуги связи, услуги по перевозке пассажиров, медицинские услуги и т.п. с определенными кодами МСС.

— ПСБ уже снизил до 1% комиссию за эквайринг для клиентов, которые продают социально значимые товары или предоставляют подобные услуги, — подтвердил Игорь Петров. — А с 1 мая 2022 года для бизнеса, работающего в таких отраслях, запускаем специальный тариф с комиссией 0,89% годовых при подключении услуги расчетно-кассового обслуживания.

Что касается кредитных каникул, уточнил Игорь Петров, то ПСБ предлагает отсрочку платежа на полгода. «У нас есть опыт аналогичной работы в пандемию, и мы видим: большинство клиентов, оформивших кредитные каникулы, возвращается к нормальному графику платежей иногда даже раньше срока», — сообщил он. Также он отметил: со всеми клиентами банк старается вести индивидуальную работу, чтобы выработать стратегию действий в сложный период.

По словам Ксении Гончаровой, у клиентов «Уралсиба» также есть возможность получения кредитных каникул на срок до 6 месяцев — в этот период клиенты освобождаются от уплаты и процентов, и тела кредита.

Отдельное направление помощи бизнесу сегодня — работа в сфере внешнеэкономической деятельности.

— Для клиентов с ВЭД работает стимулирующая акция, предполагающая бесплатный валютный контроль в течение первых трех месяцев, — рассказала Ксения Гончарова, — это дает существенное сокращение расходов — примерно на 30%.

Туманное будущее

Строить сегодня какие–то предположения относительно того, как будет развиваться ситуация на банковском рынке, — сложно. При этом Игорь Петров отмечает, что при любых обстоятельствах есть возможности для развития: замещение определенных ниш, ресурсы для роста внутреннего производства, освоение новых продуктов — и надо этим воспользоваться.

— Мы знаем ряд сфер, где предпринимательское сообщество смотрит на кризис как на возможность открыть для себя новые направления, — дополнил эксперт ПСБ. — Например, факторинг приходит на помощь в ситуации логистических задержек, увеличении сроков платежей. Он позволяет финансировать растущие товарные отсрочки и существенно смягчить последствия кризисных проявлений. ПСБ поддерживает рост факторингового портфеля за счет технологичности и высокого качества сервиса.

Возвращения к 90–м или 80–м не будет, уверены эксперты: в любом случае все будет по–другому. И если даже возникнут отголоски прошлого, то, вероятно, в таких вещах, как возврат к оплате картой, а не телефоном. Конечно, хотелось бы, чтобы экономика получила от этой ситуации плюсы с точки зрения внутреннего спроса и стала обеспечивать население теми товарами и услугами, которые раньше импортировались.



Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»