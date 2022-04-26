Главный триумфатор Олимпиады в Пекине Большунов не смог встретиться с Путиным

Трехкратный чемпион зимней Олимпиады в Пекине Александр Большунов вынужден пропустить встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 26 апреля. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера лыжника Юрия Бородавко.



«Саша сегодня не едет на встречу с президентом. У него есть определенные вопросы по здоровью. Существуют требования, которые мы должны выполнять перед встречей с руководством. Он не сдавал ПЦР-тесты. Он заболел в Кировске, плюс позавчера лечил зубы», — сказал Бородавко.

