Главный триумфатор Олимпиады в Пекине Большунов не смог встретиться с Путиным

Трехкратный чемпион зимней Олимпиады в Пекине Александр Большунов вынужден пропустить встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 26 апреля. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера лыжника Юрия Бородавко.
«Саша сегодня не едет на встречу с президентом. У него есть определенные вопросы по здоровью. Существуют требования, которые мы должны выполнять перед встречей с руководством. Он не сдавал ПЦР-тесты. Он заболел в Кировске, плюс позавчера лечил зубы», — сказал Бородавко.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Большунов завоевал три золотых медали — это половина от всех наград высшей пробы, завоеванных российскими спортсменами на тех Играх. Также на его счету серебряная и бронзовая медали.
Встречу с президентом пропускает и Анна Щербакова — чемпионка женских одиночных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2020. Для встречи с Путиным все участники встречи прошли карантин, в это время Щербакова принимала участие в ледовых шоу.