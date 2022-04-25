Путин объявил о начале «десятилетия науки и технологий» в России

Президент Владимир Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий в России. Соответствующий указ опубликован 25 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.



В документе сказано, что решение было принято «в целях усиления роли науки и технологий». Кроме того, учитывались результаты, «достигнутые в ходе проведения в 2021 году в Российской Федерации годом науки и технологий».



Главные цели научного десятилетия обозначены как привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению ученых и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки.

