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    Путин объявил о начале «десятилетия науки и технологий» в России

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    60 комментариев

    Президент Владимир Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий в России. Соответствующий указ опубликован 25 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе сказано, что решение было принято «в целях усиления роли науки и технологий». Кроме того, учитывались результаты, «достигнутые в ходе проведения в 2021 году в Российской Федерации годом науки и технологий».

    Главные цели научного десятилетия обозначены как привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению ученых и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки.

    Для достижения этих целей будет создан специальный координационный комитет.

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    Комментарии (60)

    stockstrey
    Да, сейчас можно сделать технологический рывок. Более того, в Питере есть макет России, где все ездит, движется само. Нужно просто увеличить масштаб, и все само без людей работать будет
    Oliv
    Предыдущие два десятилетия науку и технологии сводили на нет, высасывая из страны ресурсы и вкладывая в свое благосостояние за границей. И тут, как только на все их активы наложили арест, вспомнили, что в государстве нужно развивать науку и технологии. Удивительное прозрение приключилось. А теперь из деградированной системы образования будут пытаться вытаскивать по крупицам молодых гениев, чтобы за их счет поддерживать дух российской научной школы. И, конечно же, главное при этом создать специальный комитет или комиссию. Хочешь похоронить дело – напиши дорожную карту. Сколько сейчас в стране признанных мировых ученых, нобелевских лауреатов? Балаболов море, якобы академиков, якобы докторов наук, якобы кандидатов наук тысячи с массовым плагиатом в работах. А вот настоящих ученых единицы. С этой властью толку не будет.
    Дядя Бо
    Коммунизм — это Советская власть + электрификация всей страны (с).
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