Художнице Саше Скочиленко не дали забрать в изолятор передачи для её диеты

Александра Скочиленко, арестованная по делу о фейках о российской армии, не смогла взять в следственный изолятор продукты для своей специфической диеты, рассказал адвокат. То, что ей приносят в СИЗО, она не ест по медицинским соображениям.
О том, что при переводе из ИВС в СИЗО Скочиленко не позволили забрать передачи от волонтёров, 25 апреля рассказал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Речь идёт о безглютеновых продуктах, которые нужны девушке из-за хронического заболевания. Об этом заболевании и о невозможности обеспечить под стражей необходимую диету адвокат говорил, когда обосновывал своё ходатайство о домашнем аресте или запрете определённых действий как мере пресечения для Скочиленко. Судье эти доводы не показались достаточно убедительными.
Кроме того, в телеграм-чате, посвящённом этому делу, появилось интервью с адвокатом Яной Неповинновой после свидания со Скочиленко. Она подтвердила, что безглютеновая еда до изолятора № 5 не доехала, а в СИЗО пока не было ни одной передачи. «То, чем её кормят в СИЗО, она не ест, она даже не прикасается к этой еде, и она старается брать у соседей какую-то еду, или то, что у неё осталось — то немногое, что у неё осталось», — пояснила адвокат. В камере находятся 18 человек, рассказала Неповиннова.