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    Художнице Саше Скочиленко не дали забрать в изолятор передачи для её диеты

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    16 комментариев

    Александра Скочиленко, арестованная по делу о фейках о российской армии, не смогла взять в следственный изолятор продукты для своей специфической диеты, рассказал адвокат. То, что ей приносят в СИЗО, она не ест по медицинским соображениям.

    О том, что при переводе из ИВС в СИЗО Скочиленко не позволили забрать передачи от волонтёров, 25 апреля рассказал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Речь идёт о безглютеновых продуктах, которые нужны девушке из-за хронического заболевания. Об этом заболевании и о невозможности обеспечить под стражей необходимую диету адвокат говорил, когда обосновывал своё ходатайство о домашнем аресте или запрете определённых действий как мере пресечения для Скочиленко. Судье эти доводы не показались достаточно убедительными.

    Кроме того, в телеграм-чате, посвящённом этому делу, появилось интервью с адвокатом Яной Неповинновой после свидания со Скочиленко. Она подтвердила, что безглютеновая еда до изолятора № 5 не доехала, а в СИЗО пока не было ни одной передачи. «То, чем её кормят в СИЗО, она не ест, она даже не прикасается к этой еде, и она старается брать у соседей какую-то еду, или то, что у неё осталось — то немногое, что у неё осталось», — пояснила адвокат. В камере находятся 18 человек, рассказала Неповиннова.

    Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. О том, как Скочиленко отправляли под арест, — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (16)

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    Сейчас время интернетных болтунов, которые что то делая, даже не осознают, что по законам своего государства совершают уголовное преступление. Сколько примеров, когда ударив омоновца или еше кого, потом жалобно скулят, как в детском саду. Они даже не понимают, как страшна карательная машина государства, когда ты попадаешь в его мясокрутку. Изолятор еще для нее будет раем. На "кресте" все еще братья и сестры. А вот если попадет в лагерь, ообязательно найдутся патриотки, и она проклянет тот день, когда ее голову посетили мысли совершить свой бессмысленный и дурацкий поступок.....
    Olen
    Значит в детском саду и школе она каши лопала за обе щеки и всё Ок было.
    А в СИЗО прочитала про модное аутоиммунное заболевание )
    Справку предоставьте суду с заключением врача и нет проблем. Хоть лангустами питайся за свой счёт.
    Только девочка фантазируя себе болезни забывает, "Не буди лихо, пока оно тихо".
    Денеб
    Есть ещё женщины в русских селеньях! Мы гордимся Вами, Александра!
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