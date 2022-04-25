Художнице Саше Скочиленко не дали забрать в изолятор передачи для её диеты

Сейчас время интернетных болтунов, которые что то делая, даже не осознают, что по законам своего государства совершают уголовное преступление. Сколько примеров, когда ударив омоновца или еше кого, потом жалобно скулят, как в детском саду. Они даже не понимают, как страшна карательная машина государства, когда ты попадаешь в его мясокрутку. Изолятор еще для нее будет раем. На "кресте" все еще братья и сестры. А вот если попадет в лагерь, ообязательно найдутся патриотки, и она проклянет тот день, когда ее голову посетили мысли совершить свой бессмысленный и дурацкий поступок.....