«Сигнал до Юпитера долго идет». В Петербурге впервые арестовали по обвинению в военных фейках из ненависти

Художница Александра Скочиленко провела пять часов, ожидая меры пресечения по делу «о замене ценников». Что так долго решал Василеостровский суд, осталось загадкой.



автор фото Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заседание Василеостровского районного суда назначили на 9 утра 13 апреля. Народ начал собираться у дверей уже за полчаса. Сонные сотрудники, приходящие на работу, бесстрастно оглядывали собрание. Пока ждали пристава, который бы начал запускать слушателей, уверенный мужчина в куртке наставлял окружающих: «Значит, чтобы было понятно, а то ведь будете потом все писать. Есть административка 20.3.3, это КоАП (дискредитация использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. — Прим. ред.). Есть, при повторном таком нарушении, ст. 208.3 УК РФ (публичные действия, направленные на ту же дискредитацию. — Прим. ред.). А Александре вменяют альтернативный состав — это ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. — Прим. ред.). Не путайте. Ну и вообще не забывайте, что это произвольное применение, потому что цензуры у нас введенной нет». «А можно митинг не устраивать?» — прервала эту лекцию вахтерша. Подумалось, что она-то легко отличает одну статью от другой.



В коридор на втором этаже набилось более 30 человек, в основном молодые. Судя по разговорам, были там и друзья, и те, кто лично Александру не знает. Сама она, показалось, удивилась такой поддержке, когда ее, по-киношному лязгнув ключами, провели в зал.



«Фонтанка.ру»

После этого судья сама вышла к журналистам и заранее сообщила, что съемку заседания она запрещает «в интересах безопасности участников процесса». Сделать несколько фото позволили предварительно. Александра смущалась, улыбалась и благодарила за переданные «приветы». «Ты что, в наручниках что ли», — ужаснулся один из друзей. «Нет уже, — Скочиленко вынула руки из-за спины и показала запястья. — Но следы вот остались». Парень попробовал снять поближе, пристав велел не напирать. «Я не напираю, я фиксирую следы физического воздействия, которое вы совершили», — отозвался молодой человек. «Я?» — удивился под маской пристав. «Ну не вы, — согласился друг Скочиленко. — Другие. Такие же».



автор фото Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» автор фото Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» автор фото Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Александра Скочиленко была задержана 11 апреля. В тех материалах дела, которые озвучила судья Леонова, говорится, что 31 марта кто-то поменял ценники в магазине «Перекресток» на Малом проспекте Васильевского острова на стикеры с информацией о событиях на Украине. Адвокат Скочиленко рассказал, что в полицию обратилась одна из покупательниц, она же сообщила о странном администрации магазина. Дальше отсматривали камеры. Что конкретно было на листовках, адвокат не знает, там точно упоминался Мариуполь. Сама Скочиленко не отрицает, что акцию совершила она, но размещенную информацию фейком не считает. В пределе по предъявленному обвинению ей может грозить штраф до 5 млн рублей или тюремный срок до 10 лет. Она первая в Петербурге, кого обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — это распространение фейков об армии по мотивам политической ненависти.



В самом зале заседаний несколько скамеек оказались целиком заставлены папками с материалами уголовных дел; пришлось принести еще пару лавок, но места хватило не всем. Вскоре, однако, выяснилось, что это и не важно. Адвокат Дмитрий Герасимов ходатайствовал о приобщении к делу положительных характеристик в отношении Александры Скочиленко, а также личных поручительств нескольких публичных людей (Борис Вишневский, Михаил Амосов, Нэлли Вавилина, Лев Шлосберг). Кроме того, он рассказал о хроническом заболевании своей подопечной, из-за которого ей требуется диета, с трудом представимая в СИЗО. Следствие в ответ просто попросило закрыть заседание. Судья согласился, всех попросили на выход.

Если участники процесса думали, что так им будет спокойнее, то в первом приближении получилось наоборот. Несколько десятков человек разбились на группы и активно что-то постили в свои телеграм-каналы, добавлялись друг к другу в чаты, обсуждали, переспрашивали. Приставы выходили из зала и просили вести себя потише, но ожидание затягивалось. Очередная фотосессия у двери зала суда сопровождалась громким смехом, так что вылетевший из-за нее хмурый пристав на этот раз высказался отрывисто, но доступно: «Ты еще ближе подойди. Слышно же все там… Мешаете. Еще раз — и протокол на всех составлю». Вероятно, подействовала все же интонация, а не угроза «составить на всех протокол».



автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Николай Кудин / «Фонтанка.ру» автор фото Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Время от времени из зала суда выходили и возвращались люди, минуя строй слушателей. Каждый, в ком не узнавали адвоката, принимал на себя понятные взгляды, как шпицрутены. На вопросы представители следствия и прокуратуры не отвечали.

Адвокат Герасимов тоже вышел к журналистам. Его позиция ясна: следствие не предоставило убедительных доводов в пользу заключения под стражу: «Ну только что общественный резонанс… Но такое положение в УПК отсутствует и не может являться основанием». После этого он ненадолго удалился, а толпа заволновалась: «Он что, совсем ушел?» Вообще за эти часы многие явно узнали об Уголовно-процессуальном кодексе больше, чем за всю жизнь.

В какой-то момент разыгралась сцена, какую случайно не придумаешь. В зал зашел и вскоре вышел молодой человек. «А откуда мне лицо ваше знакомо? — обратился к нему тот самый друг Скочиленко. — Вы участник процесса?» Люди вокруг придвинулись ближе и заинтересованно присматривались к новому персонажу, тот явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Да нет, просто в школе одной учились», — сообразил он. Так и оказалось. Причем в одной школе — еще и с самой Александрой. Получив за 20 секунд синопсис происходящего, мужчина покачал головой и удалился со словами: «Ничего себе...»



Самым частым вопросом было — «что ж так долго». Одни искали в этом надежду (мол, решение не написано заранее), другие — подвох (ушли обедать и ждут, пока все разойдутся). Иные обыгрывали фамилию судьи и предполагали, что консультация идет непосредственно с космосом, а до Юпитера сигнал долго идет. Кто-то уже спал.



автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Часа через три в зал допустили несколько человек. Судья скороговоркой зачитала доводы сторон и целиком удовлетворила ходатайство следствия об аресте — Скочиленко отправили в СИЗО по 31 мая включительно. Судя по всему, аргументами стали тяжесть вменяемого преступления, возможность скрыться от правосудия, наличие знакомых на Украине, проживание не по прописке. Кроме того, ей не забыли, что она отказывалась разблокировать телефон.

Группа поддержки ошеломленно двинулась к выходу. У решетки задерживались, говорили «мы с тобой», Скочиленко провожала знакомых взглядом. Нехорошее в адрес силовиков звонко прозвучало от дверей. Приставы переглянулись, но не двинулись с места. Те, что ждали в коридоре, откликнулись скандированием «позор!». Приставы переглянулись и пошли оттеснять толпу подальше от зала. Какая-то девушка горько плакала на полу.



«Фонтанка.ру»

Адвокат Герасимов сообщил «Фонтанке», что намерен обжаловать решение о заключении Александры Скочиленко под стражу.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»