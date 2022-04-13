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    Судья закрыла заседание по мере пресечения для петербургской художницы Александры Скочиленко

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    15 комментариев

    Судья Василеостровского суда Елена Леонова закрыла заседание, на котором решается вопрос о мере пресечения обвиняемой в распространении фейков о российской армии из-за политической ненависти. Об этом ходатайствовало следствие.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», судья в заседании 13 апреля также запретила фото- и видеосъемку «в целях безопасности участников процесса», однако позволила сделать несколько снимков предварительно. Поддержать Скочиленко пришли порядка 30 человек. В зал попала лишь часть, некоторые скамейки были целиком заняты папками уголовных дел. После решения о закрытом заседании всем пришлось покинуть помещение.

    Адвокат в ходе заседания просил приобщить к делу поручительства за Скочиленко, данные несколькими людьми, среди которых петербургские депутаты Борис Вишневский и Михаил Амосов. Он ходатайствовал о домашнем аресте.

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    Александру Скочиленко задержали 11 апреля после того, как она заменила ценники в магазине на Васильевском острове, разместив вместо них листовки о событиях на Украине. Она является обвиняемой в деле по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (15)

    Dmitry Antonov
    Мда, новость, достойная свехдержавы. Если подобное деяние является преступлением и рассматривается в закрытом режиме.
    AndrewBarsik
    Об требования Закона о гласности судебного разбирательства государство вытирает ноги. Как впрочем и обо все остальные Законы. Правосудие в России отсутствует как явление. Судьи ничего не решают. Покорные безропотные малоообразованные женщины облекают "хотелки" кривдохранителей в квазиюридическую форму.
    Dmitry Antonov
    Скажите, пожалуйста, кто в теме, ещё можно в магазине, глядя на ценники, цокать языком, или это уже запрещено?
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