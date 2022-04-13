Судья закрыла заседание по мере пресечения для петербургской художницы Александры Скочиленко

Судья Василеостровского суда Елена Леонова закрыла заседание, на котором решается вопрос о мере пресечения обвиняемой в распространении фейков о российской армии из-за политической ненависти. Об этом ходатайствовало следствие.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», судья в заседании 13 апреля также запретила фото- и видеосъемку «в целях безопасности участников процесса», однако позволила сделать несколько снимков предварительно. Поддержать Скочиленко пришли порядка 30 человек. В зал попала лишь часть, некоторые скамейки были целиком заняты папками уголовных дел. После решения о закрытом заседании всем пришлось покинуть помещение.
Адвокат в ходе заседания просил приобщить к делу поручительства за Скочиленко, данные несколькими людьми, среди которых петербургские депутаты Борис Вишневский и Михаил Амосов. Он ходатайствовал о домашнем аресте.
Александру Скочиленко задержали 11 апреля после того, как она заменила ценники в магазине на Васильевском острове, разместив вместо них листовки о событиях на Украине. Она является обвиняемой в деле по