Число ковид-инфицированных в больницах Петербурга — на прежней отметке. Свободных коек осталось немного

В петербургских больницах с COVID-19 и пневмониями находится
Как свидетельствуют данные эпидемиологической справки Смольного от 22 апреля, на амбулаторном лечении с коронавирусом или подозрением на него в Петербурге находятся
Для взрослого населения в городе по-прежнему доступны 184 пункта вакцинации от COVID-19, ещё в 92 дополнительных точках прививку могут сделать и детям. Запас вакцины при этом —
Ранее стало известно, что в городе за последние сутки выявили 608 новых случаев заражения коронавирусом, летальная комиссия подтвердила десять смертей от ковида, госпитализация понадобилась 145 пациентам.
«Фонтанка» писала, что в Петербурге с 25 апреля снимается ряд коронавирусных ограничений. В частности, разрешено индивидуальное посещение музеев и выставок и групповые экскурсии, а также зрелищно-развлекательные мероприятия в барах и ресторанах.