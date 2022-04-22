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    COVID-19

    Число ковид-инфицированных в больницах Петербурга — на прежней отметке. Свободных коек осталось немного

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    В петербургских больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 501 горожанин (накануне было названо то же число), тогда как развернуты 1 509 коек. В реанимации — 203 пациента, а на аппарате ИВЛ — 43. За сутки в стационары поступило 184 новых больных, выписано — 147.

    Как свидетельствуют данные эпидемиологической справки Смольного от 22 апреля, на амбулаторном лечении с коронавирусом или подозрением на него в Петербурге находятся 7 010 человек, ещё 50 горожан — на карантине.

    Для взрослого населения в городе по-прежнему доступны 184 пункта вакцинации от COVID-19, ещё в 92 дополнительных точках прививку могут сделать и детям. Запас вакцины при этом — 532 814 доз.

    Ранее стало известно, что в городе за последние сутки выявили 608 новых случаев заражения коронавирусом, летальная комиссия подтвердила десять смертей от ковида, госпитализация понадобилась 145 пациентам.

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге с 25 апреля снимается ряд коронавирусных ограничений. В частности, разрешено индивидуальное посещение музеев и выставок и групповые экскурсии, а также зрелищно-развлекательные мероприятия в барах и ресторанах.

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