Число ковид-инфицированных в больницах Петербурга — на прежней отметке. Свободных коек осталось немного

В петербургских больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 501 горожанин (накануне было названо то же число), тогда как развернуты 1 509 коек. В реанимации — 203 пациента, а на аппарате ИВЛ — 43. За сутки в стационары поступило 184 новых больных, выписано — 147.

Как свидетельствуют данные эпидемиологической справки Смольного от 22 апреля, на амбулаторном лечении с коронавирусом или подозрением на него в Петербурге находятся 7 010 человек, ещё 50 горожан — на карантине.



Для взрослого населения в городе по-прежнему доступны 184 пункта вакцинации от COVID-19, ещё в 92 дополнительных точках прививку могут сделать и детям. Запас вакцины при этом — 532 814 доз.



Ранее стало известно, что в городе за последние сутки выявили 608 новых случаев заражения коронавирусом, летальная комиссия подтвердила десять смертей от ковида, госпитализация понадобилась 145 пациентам.

