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    Смольный снимает ограничения. В Петербурге разрешают экскурсии в музеи и мероприятия в кафе

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    5 комментариев

    В Петербурге с 25 апреля снимается ряд коронавирусных ограничений. В частности, разрешено индивидуальное посещение музеев и выставок и групповые экскурсии, зрелищно-развлекательные мероприятия в барах и ресторанах.

    Как сообщает 22 апреля пресс-служба городской администрации, губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

    С 25 апреля начинают действовать следующие правила:

    • Разрешаются индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек.
    • Снимается запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных предприятиях общественного питания.
    • Можно вновь спокойно посещать танцполы, культурные, зрелищно-развлекательные, спортивные и физкультурные мероприятия без указания зрительских мест. Также культурно-досуговым организациям можно будет реализовывать соответствующие билеты без указания зрительского места.
    • Разрешается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на речных трамвайчиках.
    • По согласованию с комитетом по культуре Петербурга можно снова проводить культурные и зрелищные мероприятия численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе. До 25 апреля проведение таких мероприятий допускается только в театрах, цирках, кинотеатрах и концертных залах.

    Действие всех других коронавирусных ограничений, включая масочный режим в общественных местах и на транспорте, продлевается до 15 мая.

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    Комментарии (5)

    sench99
    Отмените уже тряпки на работе! Сил нет..
    Главный спец по технике консервации
    Экскурсии - только владельцам куваркодов!
    angel of death
    экскурсии в кафе - звучат куда лучше в условиях такого уровня инфляции и отсутствия роста заработных плат

    - а сейчас мы с вами войдём в то кафе, где вы 10 лет назад могли себе позволить взять чашечку Американо, журнал Собака ру, и посидеть в кафе Идеальная чашка с видом на Невский.... безусловно здесь размещается уже другое кафе, но вы понюхайте, как здесь пахнет.... =)))))

    - а теперь пойдёмте в другое кафе и понюхаем, как пахнет там... ведь больше, чем эта экскурсия, вы себе уже позволить больше ничего не можете =)))))
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