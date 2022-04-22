Смольный снимает ограничения. В Петербурге разрешают экскурсии в музеи и мероприятия в кафе

В Петербурге с 25 апреля снимается ряд коронавирусных ограничений. В частности, разрешено индивидуальное посещение музеев и выставок и групповые экскурсии, зрелищно-развлекательные мероприятия в барах и ресторанах.
Как сообщает 22 апреля пресс-служба городской администрации, губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
С 25 апреля начинают действовать следующие правила:
- Разрешаются индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек.
- Снимается запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных предприятиях общественного питания.
- Можно вновь спокойно посещать танцполы, культурные, зрелищно-развлекательные, спортивные и физкультурные мероприятия без указания зрительских мест. Также культурно-досуговым организациям можно будет реализовывать соответствующие билеты без указания зрительского места.
- Разрешается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на речных трамвайчиках.
- По согласованию с комитетом по культуре Петербурга можно снова проводить культурные и зрелищные мероприятия численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе. До 25 апреля проведение таких мероприятий допускается только в театрах, цирках, кинотеатрах и концертных залах.
Действие всех других коронавирусных ограничений, включая масочный режим в общественных местах и на транспорте, продлевается до 15 мая.