Смольный снимает ограничения. В Петербурге разрешают экскурсии в музеи и мероприятия в кафе

экскурсии в кафе - звучат куда лучше в условиях такого уровня инфляции и отсутствия роста заработных плат



- а сейчас мы с вами войдём в то кафе, где вы 10 лет назад могли себе позволить взять чашечку Американо, журнал Собака ру, и посидеть в кафе Идеальная чашка с видом на Невский.... безусловно здесь размещается уже другое кафе, но вы понюхайте, как здесь пахнет.... =)))))



- а теперь пойдёмте в другое кафе и понюхаем, как пахнет там... ведь больше, чем эта экскурсия, вы себе уже позволить больше ничего не можете =)))))