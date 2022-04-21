После массовой драки бородачей на станции «Владимирская» читательница «Фонтанки» еле унесла ноги

Свидетельницей массовой драки на платформе станции метро «Владимирская» стала читательница «Фонтанки» в вечерний час пик 21 апреля. За свою гражданскую позицию и стремление зафиксировать происходящее она едва не пострадала, спас неравнодушный мужчина.
По словам Любови, она спустилась на платформу и заметила какие-то резкие движения в толпе. Достала телефон, начала подходить. Успела снять всего ничего, а на нее уже налетел предположительно один из участников и начал требовать удалить видео.
«Фонтанка.ру»
«Хватает телефон, вырвать не может. Я забираю, говорю: «Отдай». Он требует удалить, я удаляю у него на глазах. Он требует зайти в папку удаленное, я говорю, что у меня такой нет. Тут подходит мужчина, который их разнимал, говорит: «Это её телефон». Приставший ко мне убегает, а я прыгаю в вагон и уезжаю. У меня было ощущение, что группа брюнетов сцепилась с худым парнем», — рассказала Любовь.
Компания драчунов полицию не дождалась и разбежалась. Заявка о происшествии, по данным ГУ МВД, поступила от инспектора ситуационного центра в 19:21. Прибывшие сотрудники никого не обнаружили.