После массовой драки бородачей на станции «Владимирская» читательница «Фонтанки» еле унесла ноги

Свидетельницей массовой драки на платформе станции метро «Владимирская» стала читательница «Фонтанки» в вечерний час пик 21 апреля. За свою гражданскую позицию и стремление зафиксировать происходящее она едва не пострадала, спас неравнодушный мужчина.

По словам Любови, она спустилась на платформу и заметила какие-то резкие движения в толпе. Достала телефон, начала подходить. Успела снять всего ничего, а на нее уже налетел предположительно один из участников и начал требовать удалить видео.

