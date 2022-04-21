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    После массовой драки бородачей на станции «Владимирская» читательница «Фонтанки» еле унесла ноги

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    10 комментариев

    Свидетельницей массовой драки на платформе станции метро «Владимирская» стала читательница «Фонтанки» в вечерний час пик 21 апреля. За свою гражданскую позицию и стремление зафиксировать происходящее она едва не пострадала, спас неравнодушный мужчина.

    По словам Любови, она спустилась на платформу и заметила какие-то резкие движения в толпе. Достала телефон, начала подходить. Успела снять всего ничего, а на нее уже налетел предположительно один из участников и начал требовать удалить видео.

    «Фонтанка.ру»

    «Хватает телефон, вырвать не может. Я забираю, говорю: «Отдай». Он требует удалить, я удаляю у него на глазах. Он требует зайти в папку удаленное, я говорю, что у меня такой нет. Тут подходит мужчина, который их разнимал, говорит: «Это её телефон». Приставший ко мне убегает, а я прыгаю в вагон и уезжаю. У меня было ощущение, что группа брюнетов сцепилась с худым парнем», — рассказала Любовь.

    Компания драчунов полицию не дождалась и разбежалась. Заявка о происшествии, по данным ГУ МВД, поступила от инспектора ситуационного центра в 19:21. Прибывшие сотрудники никого не обнаружили.

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    Комментарии (10)

    читатель№1
    таджики. многие с русскими паспортами. крутить и отрабатывать паспорт на передовую. депортировать дорого, сами понимаете. общество надо чистить - это понадобиться
    Кремлебот вне категорий
    а комментаторы вообще видео смотрели? "тётя-авторка" подошла, когда никакой драки уже нет: метроохранники разгоняют/разводят по углам недовольных участников+свидетелей. "тёте" лавров спецкора захотелось, что она свой телефон подсунула? ну пусть ещё на Софийскую овощебазу сходит, там поснимает. Надеюсь, результат всех "приятно" удивит.
    К слову: любой человек может воспротивится персональной видеосъёмке незнакомцем, вплоть до уничтожения девайса. Самозащита гражданских прав/персональных данных. Очень долго потом "оператору" за компенсацией придётся ходить.
    Леонтий
    Ну все, погнали дерьмо по трубам.Ждем лезгинку на Дворцовой.
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