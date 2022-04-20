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    Парень беременной певицы Рианны рэпер A$AP Rocky арестован по делу о стрельбе в Лос-Анджелесе

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    Рэпер Раким Майерс, более известный под творческим псевдонимом A$AP Rocky, задержан 20 апреля в аэропорту Лос-Анджелеса по делу о стрельбе. Об этом со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах сообщает NBC News.

    Майерса задержали по прилете с Барбадоса, где он отдыхал со своей девушкой, певицей Рианной, которая вот-вот должна родить ребенка от музыканта. Адвокат рэпера Алан Джексон подтвердил информацию об аресте своего подзащитного.

    Майерс находился под следствием полицейского управления Лос-Анджелеса в связи со стрельбой 6 ноября. Потерпевший позже сообщил, что Майерс с двумя приятелями подошел к нему и выстрелил три-четыре раза. Одна пуля задела левую ногу мужчины. Ранее об этом инциденте СМИ не сообщали.

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