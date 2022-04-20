«Запрещены флаги СССР и РФ». Власти Эстонии запретили военную символику и шествие 9 Мая

Департамент полиции и погранохраны Эстонии 20 апреля ввёл запрет на памятные мероприятия, связанные с годовщиной победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом 20 апреля сказано в официальном сообщении на сайте ведомства.

«В связи с возможными собраниями, как в годовщину так называемой «бронзовой ночи» (массовые протесты, которые переросли в беспорядки в 2007 году по время переноса мемориала «Бронзовый солдат». — Прим. ред.) и 9 Мая, с 26 апреля по 10 мая полиция запрещает публичные собрания, которые могут разжигать рознь», — сказано в сообщении эстонской полиции.

Помимо запрета на «связанные с празднованием 9 Мая публичные собрания» вводится запрет и на использование военной символики, «чтобы избежать провокаций». «Запрещены флаги СССР и Российской Федерации, георгиевские ленточки и советская военная форма», — перечислили эстонские силовики. Как таковое поминание павших в Эстонии не запрещено. 9 Мая можно поминать погибших возложением на кладбище цветов и зажиганием свечей, уточнили в эстонской полиции. При необходимости запрет будет продлён и после 10 мая. Генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер объяснил запрет ситуацией на Украине. По его словам, 9 Мая полиция будет работать в увеличенном составе, убирать символику и при необходимости задерживать нарушителей.

Повреждённый вандалами «Бронзовый солдат» Фото: Скриншот YouTube.com Поделиться Поделиться





В настоящее время с теми, кто использует такую символику, проводят разъяснительные беседы, но Вахер добавил: «С приближением 9 Мая мы готовы начинать по таким случаям делопроизводство». Отмечается, что пока запрет введён в столичном регионе Харьюмаа и самом Таллине, а также в самом восточном регионе страны, который граничит с Ленинградской областью, — Иду-Вирумаа, где расположены города Кохтла-Ярви и Нарва.



В минувший понедельник стало известно, что неизвестные попытались сточить орден на груди «Бронзового солдата» на таллинском военном кладбище. Местные власти назвали случившееся вандализмом. Полиция открыла уголовное производство. «Думаю, что это может привести к очень нежелательным последствиям, так как война с памятниками очень близко к сердцу воспринимается русским населением в Эстонии», — заявил местный активист «Бессмертного полка», член правления объединения «Российских граждан Европы» Сергей Чаулин. Своё осуждение порчи монумента выразило и российское посольство в Эстонии.

Тем временем в Госдуму РФ внесён законопроект о возвращении в качестве государственного флага России Красного знамени со звездой, серпом и молотом, которое было официальным флагом СССР.

