Бронзовому солдату в Таллине неизвестные спилили орден. Фото

Памятнику «Бронзовый солдат» на Таллинском военном кладбище неизвестные попытались спилить один из орденов на груди. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели из Эстонии, которые заметили изменения на памятнике, гуляя по кладбищу.

На груди у скульптуры, которая на самом деле называется «Памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков», заметно светится одна из двух звёзд Ордена Красной Звезды. При рассмотрении заметно, что звезду попытались сточить механически. Скорее всего болгаркой, или другим электроинструментом.

Фото: Читатель «Фонтанки» Константин Поделиться Поделиться





Как сообщает местное издание «Эстляндсiя Вѣдомости», член правления объединения «Российских граждан Европы» Сергей Чаулин вызвал на место полицию. По словам общественника, «полиция пообещала «по возможности» прибыть на место происшествия».

Активист уверен, что случившееся может ограничить доступ к монументу 9 мая.

«Теперь власти под предлогом охраны Бронзового солдата ограничат к нему доступ, чтобы не допустить 9 мая на Воинское кладбище людей», – утверждает Чаулин.

«Сегодня утром [18 апреля] полиция получила сообщение о том, что был поврежден орден на груди Бронзового солдата. Записи камер видеонаблюдения показали, что акт вандализма был совершен поздно вечером 12 апреля, – сообщил ERR оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Индрек Ару. – Свои настроения можно выражать законным и цивилизованным способом, но устраивать акт вандализма в отношении памятника – точно не подходящий для этого способ. В данном случае речь идет о преступлении».

Инцидент прокомментировали в МИД России. Ведомство призвало правоохранительные органы Эстонии провести незамедлительное расследование и найти виновных.

Фото: Читатель «Фонтанки» Константин Фото: Читатель «Фонтанки» Константин Фото: Читатель «Фонтанки» Константин Поделиться Поделиться





Изначально мемориал был построен в 1947 году на холме Тынесмяги в центре Таллина рядом с братской могилой советских солдат. В 1995 году он был переименован в «Монумент Павшим во Второй мировой войне». В 2007 году памятник был перенесён на военное кладбище, где покоятся останки воинов самых разных стран и эпох. Решение о переносе и демонтаж памятника из центра эстонской столицы сопровождались протестами, которые переросли в беспорядки. От рук протестующих пострадало 99 торговых точек. По подозрению в хулиганстве и вандализме было взято под стражу около 1200 человек, из которых 700 позднее были признаны непричастными к массовым беспорядкам. Случившееся широко обсуждалось в России. Прокремлевские активисты блокировали посольство Эстонии и срывали пресс-конференции дипломатов этой страны.

В 2013 году ЕСПЧ удовлетворил иски четырех задержанных в апреле 2007 года в ходе акций протеста против переноса памятника советским воинам и обязал власти Эстонии выплатить им в общей сложности 50 тысяч евро. В том же году мемориал посетил тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.



Спустя 8 лет после громких событий ГСУ СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту убийства в дни беспорядков 2007 года в Таллине гражданина РФ Дмитрия Ганина.

В настоящее время в эстонском обществе обсуждается целесообразность проведения памятных мероприятий 9 мая на фоне проведения ВС РФ спецоперации на Украине.

