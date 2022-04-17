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    «Убойный» отдел нашёл последнего клиента обнаженной девушки, убитой в центре Петербурга

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    9 комментариев

    Меньше чем за сутки полиция Петербурга нашла и задержала подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли накануне с перерезанным горлом в центре города. Он облегчил работу оперативникам, сильно наследив в квартире.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, «убойный» отдел главка с утра шёл по следу 23-летнего молодого человека, который несколько лет назад переехал из Набережных Челнов в Петербург в поисках работы. Но тут, судя по тому, что он с первых минут задержания стал рассказывать, применения своим профессиональным навыкам не нашёл.

    По предварительной информации, подозреваемый стал уверять, что пришел в квартиру, которую девушка снимала с ещё двумя подругами для оказания интимных услуг, только для того, чтобы ограбить ее. Якобы ножом ей угрожал, но денег она ему так и не отдала. А потом «помутился разум», и как так вышло, что она погибла, не понимает. Денег и после смерти девушки в квартире он не нашёл и убежал.

    Версия задержанного вызывает сомнения хотя бы в той части, что нашли тело 28-летней девушки на кровати, она была обнажена, а помимо раны горла, у неё было порезано лицо.

    Подозреваемого увезли в СК для допроса.

    «Фонтанка» писала, что после обнаружения тела приезжей из Краснодарского края было возбуждено дело по статье «Убийство». Погибшую нашла соседка по квартире.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (9)

    kvinto
    Мрак!
    Бидон Абамкович
    Встретились называется два одиночества... из набережных челнов с краснодарским краем в санкт петербурге
    AndrewBarsik
    Пагубное влияние Фёдора Михайловича на энергетику города очевидно: каждый, кто хоть немного пожил в Санкт-Петербурге, начинает терзать себя вопросом по поводу того, является ли он "тварью дрожащей" или "право имеет".
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