«Убойный» отдел нашёл последнего клиента обнаженной девушки, убитой в центре Петербурга

Меньше чем за сутки полиция Петербурга нашла и задержала подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли накануне с перерезанным горлом в центре города. Он облегчил работу оперативникам, сильно наследив в квартире.

Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, «убойный» отдел главка с утра шёл по следу 23-летнего молодого человека, который несколько лет назад переехал из Набережных Челнов в Петербург в поисках работы. Но тут, судя по тому, что он с первых минут задержания стал рассказывать, применения своим профессиональным навыкам не нашёл.

По предварительной информации, подозреваемый стал уверять, что пришел в квартиру, которую девушка снимала с ещё двумя подругами для оказания интимных услуг, только для того, чтобы ограбить ее. Якобы ножом ей угрожал, но денег она ему так и не отдала. А потом «помутился разум», и как так вышло, что она погибла, не понимает. Денег и после смерти девушки в квартире он не нашёл и убежал.