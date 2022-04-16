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    Рядом с Дворцовой площадью найдена обнаженная девушка с перерезанным горлом. Под подозрением последний клиент

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    5 комментариев

    Полиция Петербурга ищет подозреваемого в убийстве 28-летней девушки из Краснодарского края.

    Её тело 16 апреля нашли в съемной квартире, расположенной в считаных шагах от Дворцовой площади. Жилье снимали несколько дам, которые, по оперативным данным, оказывали там услуги интимного характера.

    Труп подруги обнаружила одна из «ночных бабочек» около 11 утра. Обнаженное тело с перерезанным горлом лежало на кровати в квартире дома 4 по Большой Морской улице. Соседка сразу же сообщила в полицию.

    По версии следствия, девушку мог убить последний клиент. Смерть, предположительно, наступила ночью. Тело отправлено на экспертизу, мужчину ищут. Возбуждено уголовное дело по «убойной» 105-й статье УК РФ.

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    Комментарии (5)

    Adriana_Celentana
    Квартиры в центре сдают под бордели, фасады рушатся на головы жителей, Рубинштейн ворочается в гробу - это уже не Санкт-Петербург...
    Денеб
    Новости культурной столицы......
    Леонтий
    Ну что за урод?Зачем девку то убивать.Надеюсь найдут.
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