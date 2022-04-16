Рядом с Дворцовой площадью найдена обнаженная девушка с перерезанным горлом. Под подозрением последний клиент

Её тело 16 апреля нашли в съемной квартире, расположенной в считаных шагах от Дворцовой площади. Жилье снимали несколько дам, которые, по оперативным данным, оказывали там услуги интимного характера.



Труп подруги обнаружила одна из «ночных бабочек» около 11 утра. Обнаженное тело с перерезанным горлом лежало на кровати в квартире дома 4 по Большой Морской улице. Соседка сразу же сообщила в полицию.



По версии следствия, девушку мог убить последний клиент. Смерть, предположительно, наступила ночью. Тело отправлено на экспертизу, мужчину ищут. Возбуждено уголовное дело по «убойной» 105-й статье УК РФ.

