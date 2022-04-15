«Ситимобил» — всё? Таксопарки думают, что делать с тремя тысячами приезжих водителей с «неправильными» правами

Сервис заказа такси «Ситимобил» объявил о прекращении работы с 15 апреля, оставляя без работы тысячи водителей, с которыми могут быть проблемы.

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





По закону работать в такси можно при наличии российского, киргизского, белорусского или казахстанского водительского удостоверения, а также с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального. Это, например, Южная Осетия. Кроме того, необходим стаж вождения не менее 3 лет.

Ответственность за нарушение несет сам водитель, пойманный надзорными органами с «незаконными» правами. В эту категорию попадают многочисленные узбекские и таджикские удостоверения. Агрегатор, допустивший такого водителя к работе практически невозможно оштрафовать, поэтому в 2021 году Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) пригрозила обращением в прокуратуру, если агрегаторы не начнут блокировать нарушителей.



На рынке есть мнение, что именно в «Ситимобил» якобы нередко работали люди с иностранными правами, которые по разным причинам не могли подключиться к другим сервисам такси. Такие заявления «Фонтанка» слышала от знакомых с ситуацией на рынке водителей и представителей таксопарков-партнеров, и постаралась проверить их.

«Бугун йопиладию сити брат» (он закрывается сегодня)

О том, что водителей такси с теми же узбекскими документами в городе, несмотря на запрет, не просто много, а очень много, свидетельствует активность в тематических чатах в телеграме. Говорят там, в основном, по-узбекски, обсуждают свои всякие таксистские вещи, поздравляют друг друга с мусульманскими праздниками. Решают какие-то бытовые вопросы. Например: «Ассаламу алейкум койка места бор 3+4 угил болларга метро НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ метродан 3 минут мурожат». Даже без знания языка в общих чертах можно понять, о чем речь. В той группе, что изучила «Фонтанка», — 5,4 тысячи человек.

Часть последних сообщений посвящена «Ситимобилу», но языковой барьер не дает понять, о чем именно идет речь. «Электрон почта если у вас российское право отправляй это тогда сможешь ты открывать (Здесь и далее первоначальные орфография и пунктуация сохранены. Прим. ред.)», — интуитивно можно догадаться, что вопрос был о переподключении к другому агрегатору.



Как утверждают собеседники «Фонтанки», среди которых таксопарки-партнеры агрегатора, у «Яндекса» система более строгая, подключить к сервису водителя с правами не из разрешенных стран невозможно. В «Ситимобиле», по словам одного из них, у иностранцев не было проблем. Агент из Петербурга Шерхон, помогающий водителям подключаться к агрегаторам, в разговоре с «Фонтанкой» отмечает, что лишь один-два месяца назад все изменилось и мигранты стали уходить из парков. По его словам, если раньше в одной из таких организаций выходили на линию 150 человек с узбекскими правами, сейчас их может быть 40–50 человек, то есть в три раза меньше.

«Фонтанка» пообщалась с водителем, который заявил, что работал в «Ситимобиле» с узбекскими правами. На вопрос, что он будет делать, если сервис закроется собеседник ответил: «Яндекс не подключает не знаю может поеду родину». По словам водителя, в его парке в такой ситуации оказались «очень многие».

Впрочем, в «Ситимобиле» отмечают, что полностью соблюдают закон. «Водители такси не являются сотрудникам компании Ситимобил, они сотрудничают с нами через таксопарки партнеров. Мы работаем в рамках закона: федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» устанавливает случаи, при которых водители с водительскими удостоверениями, выданными в ряде иностранных государств, имеют право на работу в сфере такси. Только при наличии необходимых документов водитель может начать сотрудничество с нашим сервисом, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе. — Помимо проверки водителя и его документов со стороны таксопарка, перед подключением к Ситимобил каждый водитель партнера должен пройти еще несколько этапов проверки: на наличие и соответствие нашим требованиям и документам (действующие водительские права), а также стаж вождения не менее 3 лет».



Оперативный комментарий «Яндекса» о том, работают ли у него таджикские и узбекские водители, получить не удалось. В теории, граждане этих стран могут обменять права на российские. Для этого придется сдавать экзамен.

Игра в монополию

О том, что акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил», Сбербанк и VK, решили прекратить работу компании стало известно в марте. Как позже объяснили сотрудникам, причиной стало нежелание продолжать инвестиции в развитие сервиса, который, по мнению экспертов, так и не успел стать прибыльным.

«Ситимобил» должен был прекратить работу 15 апреля, но накануне выяснилось, что переговоры о покупке активов компании ведет перевозчик с петербургскими корнями «Таксовичкоф». Связано это или нет, в пятницу сервис все еще тыл доступен для пользователей. Вопрос о прекращении работы в компании не комментируют.

Тем не менее, решение вызвало у местного рынка такси тяжелый вздох. Причина в дальнейшей монополизации рынка крупнейшим агрегатором «Яндексом», которому также принадлежит российский Uber и активы сервиса «Везёт». Вероятно, именно к «Яндексу» теперь подключится большинство работавших с «Ситимобилом» в Петербурге водителей. Что интересно, назвать их количество в компании не смогли. «Не комментируем», — сообщили там.



По оценке директора по развитию «Такси 068», председателя правления некоммерческого партнёрства «Петербургское такси» Виктора Соловьева, теперь доля «Яндекса» на рынке пассажирских перевозок может вырасти чуть ли не до 90%. На рынке корпоративных перевозок доля компании заметно ниже (30–70%), а к госзаказам, в том числе на социальные перевозки, ее не допускают.

«Компании-партнеры скорее всего пойдут в «Яндекс», потому что если их устраивает сервис агрегаторов, они особо думать не будут. У нас остался один «Яндекс»-монополист, поэтому ответ очевиден, — считает Соловьев. — Что касается водителей, пойдут в совершенно разные места. Но, скажем так, те парки, которые сдают автомобили в аренду на самом деле брендированы как «Яндексом» так и «Ситимобилом», один и тот же водитель сегодня может выехать под этим брендом, завтра под другим».

Из заметных игроков на петербургском рынке еще остаются «Таксовичкоф», «Такси 068», «Такси 6000000», Gett, глобальный офис которого анонсировал реорганизацию российского представительства, в чем она будет выражаться — пока неизвестно. Эти сервисы могли бы приютить остающихся без работы водителей «Ситимобила», но эксперты рынка и рядовые водители говорят, что это удовольствие сомнительное. Речь может идти лишь о каком-то небольшом количестве людей.



«Водители — это люди, которые постоянно мигрируют из одной службы в другую, потому что заработки очень незначительные и, соответственно, все время хочется попробовать, перейти [в другое место]. Наплыва мы не ожидаем. К нам приходили из «Яндекса» и из других сервисов, но из десяти приходящих человек мы можем взять двоих. Такое соотношение», — считает директор по развитию «Такси 068».

В первую очередь отсеиваются люди с непогашенными судимостями, возбужденными в отношении них уголовными делами. Еще один важный критерий — владение русским языком. Соловьев отмечает, что чаще всего это проблема молодых иностранцев, водители от 40 лет нормально знают русский язык, особенно если давно живут в Петербурге.

Цены вырастут

Измерить, скольких иностранных водителей в теории может лишиться город, довольно трудно. Как утверждает читатель «Фонтанки», называющий себя представителем петербургского таксопарка (компания-партнер «Ситимобила», у которого как раз и трудоустроены иностранные водители), речь может идти о трех тысячах человек на весь город. Но основная проблема, по его словам, в том, что паркам просто некого будет посадить на освобождающиеся лизинговые автомобили. Простыми словами, машины будут простаивать, а лизинговые платежи за них все равно придется платить.



В этом случае заработают простые рыночные механизмы. Сейчас автомобилей такси в Петербурге столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить спрос горожан. Водителей будет меньше — заместить все и сразу обладателями «законных» водительских удостоверений не получится, да и нет их столько. Машины будут стоять без дела, а не выполнять заказы по городу. Время ожидания такси увеличивается, следовательно, цена должна пойти вверх.

Неизвестно насколько и связано ли это вообще в уходом «Ситимобила», но на прошлой неделе «Яндекс» анонсировал постепенный рост тарифов на такси и доставку, чтобы частично компенсировать рост цен на обслуживание и содержание автомобилей. В некоторых городах повысится стоимость подачи машины, в других — вырастет цена километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого города. Какой сценарий ждет Петербург и насколько в городе вырастут тарифы, «Фонтанке» в пресс-службе компании сообщить не смогли.

В то же время, некоторые водители заметили, что в последнее время их заработок упал. «В «Яндексе» цена за 1,5–2 месяца упала на 15% где-то, причём во всех тарифах. Например тариф «Комфорт» стоил: 35 минут и 27 км — 820–910 рублей. Сейчас это стоит 690–750 рублей. При этом цены на ТО автомобиля выросли в разы, с 12 до 34 тысяч рублей», — говорит президент зарегистрированной в Петербурге Ассоциации профессиональных водителей такси Вячеслав Уланов.

«Частные водители закрывают ИП и уходят из сферы, отработав ней 5 лет и более. Мы не можем конкурировать с армией нелегалов», — сетует он.

В реестре выданных Комтрансом разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Петербурге их сейчас 23 249. Нюанс в том, что они выдаются на конкретное транспортное средство. Точных цифр, сколько примерно машин таксуют незаконно, нет, но скорее всего немало. Как показывает опыт «Фонтанки», за рулем лицензированных тоже можно встретить неприятный сюрприз, например, водителей, отбывающих сроки за разбой и торговлю наркотиками.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

