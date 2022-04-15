«Ситимобил» закрывается, в его активах заинтересован петербургский владелец «Таксовичкоф»

Агрегатор такси «Ситимобил» прекращает работу 15 апреля. Временно приостанавливает деятельность и совместный сервис заказа поездок «Ситимобил» и соцсети «ВКонтакте», созданный на базе платформы VK Mini Apps. Об этом сообщает ТАСС.
При этом сервис аренды самокатов «Юрент» и каршеринговый сервис «Ситидрайв» продолжат работать в отдельных приложениях, отмечали ранее в пресс-службе «Ситимобил».
По данным источников РБК, переговоры о покупке части активов «Ситимобил» и переходе части сотрудников ведёт компания «Транс-Миссия» из Петербурга, владеющая сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф».
Как уже писала «Фонтанка», пользователи «Ситимобил» за 15 лет работы сервиса заказали такси более 740 миллионов раз. За время работы доставки, то есть с 1 апреля 2020 года, курьеры партнёров компании выполнили более 8,2 миллиона заказов.