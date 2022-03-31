«Ситимобил» прекратит работу 15 апреля

До закрытия приложение будет работать в штатном режиме — можно будет заказать такси и доставку, найти и арендовать электросамокат, сообщили в компании.



«За 15 лет работы сервиса наши пользователи сделали более 740 миллионов заказов такси, а водители партнёров проехали более миллиарда километров. Курьеры партнёров выполнили более 8,2 миллиона заказов доставки. А мы в пресс-службе всегда были рядом, отвечая на ваши запросы», — говорится в публикации.



О том, что агрегатор прекратит работу в России, сообщалось 11 марта. При этом отмечалось, что сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работать.