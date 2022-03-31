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«Ситимобил» прекратит работу 15 апреля

Такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба агрегатора.

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До закрытия приложение будет работать в штатном режиме — можно будет заказать такси и доставку, найти и арендовать электросамокат, сообщили в компании.

«За 15 лет работы сервиса наши пользователи сделали более 740 миллионов заказов такси, а водители партнёров проехали более миллиарда километров. Курьеры партнёров выполнили более 8,2 миллиона заказов доставки. А мы в пресс-службе всегда были рядом, отвечая на ваши запросы», — говорится в публикации.

О том, что агрегатор прекратит работу в России, сообщалось 11 марта. При этом отмечалось, что сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работать.

«Ситимобил» — онлайн-сервис, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга. Основан в 2007 году, штаб-квартира расположена в Москве. Сервис входит в совместное предприятие Сбербанка и VK. Оборот компании в 2020 году, как следует из отчетности Mail.ru Group, составил 46 млрд рублей.

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Комментарии (6)

allyouneedislove
печально... хоть какая-то конкуренция Кряндексу была...
Виталий Кувшинов
Отличная новость! Хоть что-то позитивное на общем фоне негатива от всего происходящего.
274568931
Йес! Для того, чтобы природа очистилась от неадекватных ситимубил, нужно, просто необходимо было начать спецоперацию. Интересно, кого еще надо проспецоперировать, чтобы природа очистилась от неадекватных яндехтахи и прочих юберов?
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