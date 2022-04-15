Предприятие Роскосмоса в этом году начнёт собирать первый беспилотный трамвай

Сборка первого беспилотного трамвая на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») начнется, как планируется, в конце 2022 года. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора завода Романа Новикова.



Трамвайное движение планируется организовать на космодроме Восточный, ранее рассказывал Новиков. По его словам, вагоны будут пятисекционные, низкопольные. С использованием беспилотных технологий.



Завод будет не только выпускать трамваи, но и обеспечивать техническое обслуживание.

