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    Предприятие Роскосмоса в этом году начнёт собирать первый беспилотный трамвай

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    11 комментариев

    Сборка первого беспилотного трамвая на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») начнется, как планируется, в конце 2022 года. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора завода Романа Новикова.

    Трамвайное движение планируется организовать на космодроме Восточный, ранее рассказывал Новиков. По его словам, вагоны будут пятисекционные, низкопольные. С использованием беспилотных технологий.

    Завод будет не только выпускать трамваи, но и обеспечивать техническое обслуживание.

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    Комментарии (11)

    BobCat2
    Ну кроме вопросов "а причем тут космос" возникает еще один - а зачем там трамвай вообще? Трамвай нужен там, где надо перевезти десятки тысяч людей в условиях загруженности городских улиц... По данным Роскосмоса там всего 15 тыс. человек персонала. То есть это тоже самое, если бы решили строить беспилотные трамваи в Шлиссельбурге, например. Где же они таких глупых начальников то берут...
    Vvs Spb
    Из чего, из старых трех? Там так же все разворованно, как в армии. Когда уже Рогозин нажрется? Может летающий троллейбус до Выборга или в Лугу?
    revui3
    Пусть там обкатают и на Питер это раскатают. Нам очень нужен беспилотный трамвай в стрельну. Нужно строить выделенные полосы для трамваев, делать отграждения от людей. Существующая скорость трамваев очень маленькая, только динамическое электронное расписание, максимальная скорость, автоведение решит данные вопросы.
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