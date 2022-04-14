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    Пожар у полиции на Косыгина сняла камера. Машины загорелись после манипуляций человека в капюшоне

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    Очевидица, испугавшаяся горящих машин на проспекте Косыгина, оказалась права. Это был поджог.

    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Инцидент произошел ночью 14 апреля у дома 13 по Косыгина, рядом с отделением полиции Красногвардейского района Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», вызов в дежурную часть поступил в 00:52.

    Место происшествия попадает в зону наблюдения видеокамеры. Она зафиксировала, как в 0:47 молодой мужчина в медицинской маске и капюшоне подошел к «КИА Рио», хозяйка которого живёт в соседнем доме. В руках у него была бутылка и чёрный пакет. Он поставил их рядом с «Рио», сел в серебристый универсал и уехал, а вспыхнувшее пламя перекинулось на стоящий рядом «Ситроен Берлинго» с иностранными номерами.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Пожар снимала на видео из окна подписчица группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Страшно. Господи, ещё всё взрывается. Я сначала не поняла, испугалась, думаю, что там такое, что за звуки. А потом в окно смотрю, а тут машины горят», — делится она эмоциями и наблюдениями.

    Напомним, ещё несколько машин тушили ночью на проспекте Пархоменко.

    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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