Пожар у полиции на Косыгина сняла камера. Машины загорелись после манипуляций человека в капюшоне

Очевидица, испугавшаяся горящих машин на проспекте Косыгина, оказалась права. Это был поджог.
Инцидент произошел ночью 14 апреля у дома 13 по Косыгина, рядом с отделением полиции Красногвардейского района Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», вызов в дежурную часть поступил в 00:52.
Место происшествия попадает в зону наблюдения видеокамеры. Она зафиксировала, как в 0:47 молодой мужчина в медицинской маске и капюшоне подошел к «КИА Рио», хозяйка которого живёт в соседнем доме. В руках у него была бутылка и чёрный пакет. Он поставил их рядом с «Рио», сел в серебристый универсал и уехал, а вспыхнувшее пламя перекинулось на стоящий рядом «Ситроен Берлинго» с иностранными номерами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пожар снимала на видео из окна подписчица группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Страшно. Господи, ещё всё взрывается. Я сначала не поняла, испугалась, думаю, что там такое, что за звуки. А потом в окно смотрю, а тут машины горят», — делится она эмоциями и наблюдениями.
Напомним, ещё несколько машин тушили ночью на проспекте Пархоменко.