Пожар у полиции на Косыгина сняла камера. Машины загорелись после манипуляций человека в капюшоне

Инцидент произошел ночью 14 апреля у дома 13 по Косыгина, рядом с отделением полиции Красногвардейского района Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», вызов в дежурную часть поступил в 00:52.



Место происшествия попадает в зону наблюдения видеокамеры. Она зафиксировала, как в 0:47 молодой мужчина в медицинской маске и капюшоне подошел к «КИА Рио», хозяйка которого живёт в соседнем доме. В руках у него была бутылка и чёрный пакет. Он поставил их рядом с «Рио», сел в серебристый универсал и уехал, а вспыхнувшее пламя перекинулось на стоящий рядом «Ситроен Берлинго» с иностранными номерами.

