Ночь горящих машин в Петербурге: на Пархоменко «Тойоты» подожгли «Шкоду» и «Ленд-Крузер»

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 02:33 поступил вызов на проспект Пархоменко, 18 (Выборгский район). В стоящих рядом Toyota Corolla «сгорели сгораемые части», у Skoda огонь повредил левую сторону, у Toyota Land Cruiser — заднюю часть. Фотографию с места ЧП публикует подписчик группы « ДТП и ЧП | Санкт-Петербург » во «ВКонтакте».

Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали возгорание в 03:21. Сведения о пострадавших не поступали, отмечается в сообщении ГУ МЧС.



В «ДТП и ЧП» рассказывают о том, что машины горели также у проспекта Косыгина. «Сначала горела одна, пока ехали пожарные, загорелась рядом стоящая. Потушили быстро, долго ещё светили фонариками, приехала полиция», — пишет очевидица.