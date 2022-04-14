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    Ночь горящих машин в Петербурге: на Пархоменко «Тойоты» подожгли «Шкоду» и «Ленд-Крузер»

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    Несколько автомобилей сгорели в Петербурге ночью 14 апреля.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, в 02:33 поступил вызов на проспект Пархоменко, 18 (Выборгский район). В стоящих рядом Toyota Corolla «сгорели сгораемые части», у Skoda огонь повредил левую сторону, у Toyota Land Cruiser — заднюю часть. Фотографию с места ЧП публикует подписчик группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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    Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали возгорание в 03:21. Сведения о пострадавших не поступали, отмечается в сообщении ГУ МЧС.

    В «ДТП и ЧП» рассказывают о том, что машины горели также у проспекта Косыгина. «Сначала горела одна, пока ехали пожарные, загорелась рядом стоящая. Потушили быстро, долго ещё светили фонариками, приехала полиция», — пишет очевидица.

    Около полуночи тушили пожар в паркинге на Ленинском проспекте, дом 55, корпус 4. По данным ГУ МЧС, там выгорел резиновый тент на площади 2 квадратных метра.

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