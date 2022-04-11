Первые гидроцилиндры для Биржевого моста изготовили на Обуховском заводе

Обуховский завод изготовил и передает для установки первые четыре гидроцилиндра для механизмов разводного пролета Биржевого моста. Ранее в конструкции моста использовалось немецкое оборудование.
Обуховский завод, входящий в концерн ВКО «Алмаз-Антей», выполняет часть работ по капитальному ремонту Биржевого моста. Всего к концу мая будет изготовлено 8 гидроцилиндров диаметром 320 мм. Как отметил генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников, данный проект наглядно демонстрирует, как идет импортозамещение на инфраструктурных объектах города.
На закупку оборудования для выпуска деталей, предназначенных для капремонта Биржевого моста, Обуховский завод получил льготные займы от Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. Как сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, поддержка производств будет расширяться — на программы льготного кредитования Фонда развития промышленности Санкт‑Петербурга выделено два миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Сегодня помимо уже действующих 10 программ Фонда дополнительно разработаны еще 3 вида займов: на технологическое присоединение, на приобретение комплектующих изделий для системообразующих предприятий Петербурга и для производителей комплектующих изделий промышленной продукции.