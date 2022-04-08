Гинцбург назвал условие, при котором назальная вакцина от ковида станет доступной

Назальная вакцина против COVID-19 станет доступна, когда появятся одноразовые насадки для её введения, сообщает 8 апреля РИА Новости.
«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V». <...> Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок», — рассказал агентству директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав РФ сообщил о регистрации первой в мире назальной вакцины от коронавируса «Гам-ковид-вак» («Спутник V») 1 апреля. Она состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели. «Фонтанка» уже писала, что назальную вакцину планируют применять в качестве бустера после вакцинации «Спутником V».