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    Гинцбург назвал условие, при котором назальная вакцина от ковида станет доступной

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    Назальная вакцина против COVID-19 станет доступна, когда появятся одноразовые насадки для её введения, сообщает 8 апреля РИА Новости.

    «Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V». <...> Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок», — рассказал агентству директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    Минздрав РФ сообщил о регистрации первой в мире назальной вакцины от коронавируса «Гам-ковид-вак» («Спутник V») 1 апреля. Она состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели. «Фонтанка» уже писала, что назальную вакцину планируют применять в качестве бустера после вакцинации «Спутником V».

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    Комментарии (7)

    SERGEY111
    Опять началось .
    274428684
    Не поможет твой товар, злой, противный Дуремар!
    Leo.S
    Целитель и спаситель все угомониться не может.
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