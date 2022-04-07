В Петропавловской крепости прошёл патриотический рок-концерт. Туда шли не только любители тяжелой музыки

На территории Петропавловской крепости прошёл патриотический рок-концерт. Как передаёт 7 апреля корреспондент «Фонтанки», большая часть посетителей — учителя и сотрудники бюджетной сферы. В течение пары часов они слушали патриотические песни группы «Декабрь» и скандировали «Россия».



Как рассказали «Фонтанке» в нескольких школах, участие в концерте было обязательным условием для школ: накануне в один из районов спустили разнарядку — отправить на мероприятие как минимум двух педагогов. «Нам сообщили, что на месте будет дежурить методист, у которого нужно отметиться о том, что мы были», — рассказал один из учителей. Копия письма, которое поступило в школу, есть в распоряжении «Фонтанки».