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    В Петропавловской крепости прошёл патриотический рок-концерт. Туда шли не только любители тяжелой музыки

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На территории Петропавловской крепости прошёл патриотический рок-концерт. Как передаёт 7 апреля корреспондент «Фонтанки», большая часть посетителей — учителя и сотрудники бюджетной сферы. В течение пары часов они слушали патриотические песни группы «Декабрь» и скандировали «Россия».

    Как рассказали «Фонтанке» в нескольких школах, участие в концерте было обязательным условием для школ: накануне в один из районов спустили разнарядку — отправить на мероприятие как минимум двух педагогов. «Нам сообщили, что на месте будет дежурить методист, у которого нужно отметиться о том, что мы были», — рассказал один из учителей. Копия письма, которое поступило в школу, есть в распоряжении «Фонтанки».

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    Как передаёт корреспондент «Фонтанки», некоторые слушатели предпочитали находиться в стороне от концерта, патриотические песни их не интересовали, они общались в группах вдали от громкой музыки. Сама территория мероприятия была огорожена, на сцене была нарисована огромная буква Z. Более молодые и активные слушатели периодически скандировали «Россия».

    В комитете по культуре «Фонтанке» сообщили, что на территории музея согласование для проведения мероприятия не требуется. Также там отметили, что, по информации музея, в это время там был запланирован патриотический фестиваль с участием юнармии и молодёжных движений.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (7)

    07A
    Жаль что больше нет и не будет никакой конкуренции. Митинги оппозиции заглохли сами собой, как только перекрыли долларовый ручеек из за бугра. Агония хомяков во всей красе!
    Latronaxe
    Группа хорошая, а таким постыдным делом заставили заниматься.
    Never_Mind
    Чиновничья клоунада продолжается. Изображают бурную деятельность по внедрению "патриотизма". Продолжатели митингов Едрисни во всей красе один-в-один.
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