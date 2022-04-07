Победитель конкурса лжеученых доктор Редько стал экспертом в петербургском ЗакСе

Доктор Александр Редько, муниципальный депутат МО «Коломяги», известный критикой массовой вакцинации от коронавируса и утверждающий, что открыл восьмой ген, был включен в медицинский экспертный совет при комиссии по социальной политике и здравоохранению петербургского Заксобрания.



«Сегодня проголосовали, включили его, — подтвердил «Фонтанке» 7 апреля член комиссии депутат Вячеслав Бороденчик. — Это известный грамотный человек с опытом, бывает с неординарным подходом к некоторым вопросам».



В частности, Редько известен как критик вакцинации от коронавируса и ряда противоэпидемиологческих мер. Бороденчик на это уточнил, что Редько был против именно принудительной вакцинации, а не в целом процедуры.

