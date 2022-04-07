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    Победитель конкурса лжеученых доктор Редько стал экспертом в петербургском ЗакСе

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    Доктор Александр Редько, муниципальный депутат МО «Коломяги», известный критикой массовой вакцинации от коронавируса и утверждающий, что открыл восьмой ген, был включен в медицинский экспертный совет при комиссии по социальной политике и здравоохранению петербургского Заксобрания.

    «Сегодня проголосовали, включили его, — подтвердил «Фонтанке» 7 апреля член комиссии депутат Вячеслав Бороденчик. — Это известный грамотный человек с опытом, бывает с неординарным подходом к некоторым вопросам».

    В частности, Редько известен как критик вакцинации от коронавируса и ряда противоэпидемиологческих мер. Бороденчик на это уточнил, что Редько был против именно принудительной вакцинации, а не в целом процедуры.

    В конце прошлого года доктор Редько даже выходил в финал премии «Почётный Академик ВРАЛ-2021», которую вручают за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации. И победил в отдельной номинации «АПЧХИ» — «Академия Превентивной ЧакроХирургии».

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    Комментарии (4)

    Дядя Бо
    Это ж надо, так опошлить все звания и награды...Да, как так-то?
    セルゲイ
    Какие депутаты, такие и "эксперты"-подлизы. И на них тратят наши налоги
    Russian Lives Matter
    Лысенко-2
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