В Колпино готовятся хоронить погибшего на Украине десантника. Смольный вспомнил о гостайне

«Год назад после срочной службы в армии принял решение остаться и служить по контракту», — рассказала «Фонтанке» тетя погибшего. Она добавила, что в ближайшее время тело должны привезти в Петербург из Ростова.

О смерти 21-летнего уроженца Колпино семья узнала из «похоронки», которую прислал военкомат. В документе значилось, что молодой человек погиб при исполнении воинского долга; дата смерти — 25 марта, место гибели — Украина. Голубой берет на фото указывает на принадлежность к воздушно-десантным войскам.

До службы в армии колпинец увлекался футболом, в 2019 году играл за команду Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.



На официальный запрос в Смольный «Фонтанка» получила ответ со ссылкой на Указ президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». В самом указе — с 2015 года знакомые российским журналистам слова: «Сведения, раскрывающие потери личного состава в мирное время в период проведения специальных операций, включены в Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне», сообщать эти сведения может только Минобороны.



«Таким образом, иные органы государственной власти, в том числе органы государственной власти субъектов Российской Федерации, не вправе осуществлять распоряжение сведениями, раскрывающими потери личного состава в мирное время в период проведения специальных операций», — добавили в Смольном.



4 апреля губернатор города Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшего на Украине рядового Кирилла Магулы. 23 марта Беглов сообщал о гибели замначальника инженерных войск Западного военного округа полковника Николая Овчаренко, 13 марта пресс-служба губернатора информировала о гибели ефрейтора Сергея Абрамчика.

