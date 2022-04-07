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    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Дрозденко сообщил о восьмом военном из Ленобласти, погибшем на Украине

    Младший сержант Роман Симаков погиб в ходе боевых действий на Украине. Это восьмой военнослужащий, который не вернётся в Ленинградскую область.

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    О гибели Симакова «при исполнении специальных задач» 7 апреля сообщил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

    «Смелый, волевой человек, он обладал спокойным, рассудительным характером и пользовался большим уважением товарищей по ратной службе», – рассказал губернатор. – «В тяжелый час утраты глубоко скорблю вместе с родными и близкими Романа Андреевича Симакова, выражаю самые искренние соболезнования его семье, друзьям, однополчанам».

    Накануне Дрозденко соболезновал семье старшего сержанта Никиты Татаренко из Луги.

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