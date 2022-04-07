Дрозденко сообщил о восьмом военном из Ленобласти, погибшем на Украине

О гибели Симакова «при исполнении специальных задач» 7 апреля сообщил глава 47-го региона Александр Дрозденко.
«Смелый, волевой человек, он обладал спокойным, рассудительным характером и пользовался большим уважением товарищей по ратной службе», – рассказал губернатор. – «В тяжелый час утраты глубоко скорблю вместе с родными и близкими Романа Андреевича Симакова, выражаю самые искренние соболезнования его семье, друзьям, однополчанам».
Накануне Дрозденко соболезновал семье старшего сержанта Никиты Татаренко из Луги.