На Украине погиб старший сержант из Ленобласти

В Ленинградской области прощаются ещё с одним военнослужащим, погибшим во время военной спецоперации на Украине. Об этом 6 апреля сообщил глава региона Александр Дрозденко.



Погибший — житель Луги, гвардии старший сержант Никита Сергеевич Татаренко. Он учился в местном агропромышленном техникуме.



Александр Дрозденко выразил соболезнования родителям, близким, друзьям, однокурсникам и однополчанам.



По официальным данным, Никита Татаренко стал седьмым военнослужащим из Ленинградской области, погибшим на Украине, пишет 47news.

