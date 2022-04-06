На Украине погиб старший сержант из Ленобласти

В Ленинградской области прощаются ещё с одним военнослужащим, погибшим во время военной спецоперации на Украине. Об этом 6 апреля сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Погибший — житель Луги, гвардии старший сержант Никита Сергеевич Татаренко. Он учился в местном агропромышленном техникуме.
Александр Дрозденко выразил соболезнования родителям, близким, друзьям, однокурсникам и однополчанам.
По официальным данным, Никита Татаренко стал седьмым военнослужащим из Ленинградской области, погибшим на Украине, пишет 47news.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».