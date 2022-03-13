В Пушкине простились с погибшим на Украине ефрейтором гвардейского десантно-штурмового полка

С погибшим в ходе специальной операции на Украине ефрейтором 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Сергеем Абрамчиком простились в Пушкине. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Смольного.
Губернатор Петербурга Александр Беглов принёс глубокие соболезнования родным и близким ефрейтора. Сергей Абрамчик был награжден Орденом Мужества посмертно.
Автор: Андрей Горшечников / vk.com
Как уточнил на своей странице во «ВКонтакте» депутат Законодательного собрания Андрей Горшечников, ефрейтор Абрамчик Сергей Александрович был призван из Ставропольского края, там учился и в дальнейшем проходил службу по контракту. У погибшего военного осталась маленькая дочь.