Совет по сохранению культурного наследия просит Беглова о встрече. Обсудить хотят «Тучков буян» и «Красный треугольник»

В частности, на ближайших заседаниях, которые должны пройти до июля, члены Совета хотят обсудить судьбу здания ВНИИБ, построек фабрики «Красный треугольник», изменения в федеральное законодательство по охране объектов культурного наследия, поправки к проекту зон охраны ОКН, строительство терминала для Высокоскоростной магистрали и создание парка на Тучковом буяне.
Члены Совета напомнили губернатору, что раньше их встречи проходили в среднем раз в 1-2 месяца, и на них обсуждались «десятки дискуссионных вопросов относительно ценнейших объектов петербургской исторической архитектуры». А сам Совет «играл важнейшую роль в выработке стратегии работы с наследием».
«В последние три года Администрация по неизвестным нам причинам прекратила регулярно собирать Совет, его заседания проходят 1-2 раза в год, влияние Совета неуклонно падает, на заседания не выносятся важнейшие вопросы политики города в отношении наследия», – отметили подписанты.
По их мнению, «это нарушает даже формальные требования, установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга о Совете, и резко снижает эффективность принимаемых Администрацией города управленческих решений».