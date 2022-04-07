Совет по сохранению культурного наследия просит Беглова о встрече. Обсудить хотят «Тучков буян» и «Красный треугольник»

В частности, на ближайших заседаниях, которые должны пройти до июля, члены Совета хотят обсудить судьбу здания ВНИИБ, построек фабрики «Красный треугольник», изменения в федеральное законодательство по охране объектов культурного наследия, поправки к проекту зон охраны ОКН, строительство терминала для Высокоскоростной магистрали и создание парка на Тучковом буяне.



Члены Совета напомнили губернатору, что раньше их встречи проходили в среднем раз в 1-2 месяца, и на них обсуждались «десятки дискуссионных вопросов относительно ценнейших объектов петербургской исторической архитектуры». А сам Совет «играл важнейшую роль в выработке стратегии работы с наследием».

