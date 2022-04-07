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    Совет по сохранению культурного наследия просит Беглова о встрече. Обсудить хотят «Тучков буян» и «Красный треугольник»

    Члены Совета по сохранению культурного наследия Александр Сокуров, Михаил Мильчик, Александр Кобак и Александр Кононов обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой «вернуться к ежемесячным заседаниям Совета, на которые выносить актуальные дискуссионные вопросы». Соответствующий документ появился в соцсетях 7 апреля.

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    В частности, на ближайших заседаниях, которые должны пройти до июля, члены Совета хотят обсудить судьбу здания ВНИИБ, построек фабрики «Красный треугольник», изменения в федеральное законодательство по охране объектов культурного наследия, поправки к проекту зон охраны ОКН, строительство терминала для Высокоскоростной магистрали и создание парка на Тучковом буяне.

    Члены Совета напомнили губернатору, что раньше их встречи проходили в среднем раз в 1-2 месяца, и на них обсуждались «десятки дискуссионных вопросов относительно ценнейших объектов петербургской исторической архитектуры». А сам Совет «играл важнейшую роль в выработке стратегии работы с наследием».

    «В последние три года Администрация по неизвестным нам причинам прекратила регулярно собирать Совет, его заседания проходят 1-2 раза в год, влияние Совета неуклонно падает, на заседания не выносятся важнейшие вопросы политики города в отношении наследия», – отметили подписанты.

    По их мнению, «это нарушает даже формальные требования, установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга о Совете, и резко снижает эффективность принимаемых Администрацией города управленческих решений».

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    Комментарии (1)

    07A
    Старикашки "дали зуб" бандюганам, что решат вопрос в администрации. Не вышло. Милости просим к нотариусу!
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