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    Лукашенко заявил, что переговоров по Украине «не может быть без участия Белоруссии»

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    Переговоры об урегулировании на Украине должны проходить с участием Белоруссии. Об этом 7 апреля заявил Александр Лукашенко, передает БелТА.

    «Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война — за забором нашей страны», — подчеркнул президент Белоруссии.

    Он добавил, что «никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может». Лукашенко убежден, что Россия понимает такую позицию.

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    Комментарии (10)

    atty
    Усатый отчаянно пытается не остаться на задворках истории и всячески себя позиционирует, но поздно, очень поздно.
    Klaus_Nesanta
    белого шпица НА стол переговоров
    Mazzzz
    Как то неудобно получилось …
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