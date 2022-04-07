Лукашенко заявил, что переговоров по Украине «не может быть без участия Белоруссии»

Переговоры об урегулировании на Украине должны проходить с участием Белоруссии. Об этом 7 апреля заявил Александр Лукашенко, передает БелТА.



«Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война — за забором нашей страны», — подчеркнул президент Белоруссии.



Он добавил, что «никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может». Лукашенко убежден, что Россия понимает такую позицию.

