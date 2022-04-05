На фасаде музея «Прорыв блокады Ленинграда» вывесили огромную букву Z

Музей «Прорыв блокады Ленинграда» разместил на фасаде символ «Z» в поддержку боевых действий на территории Украины. Представители учреждения рассказали об этом 5 апреля в своей группе во «ВКонтакте».
«Это привет от нас доблестным российским воинам! Его увидят все автомобилисты, проезжающие по Мурманскому шоссе», — говорится в публикации. Нынешние события в музее сравнили с Великой Отечественной войной.
Администраторы сообщества написали, что действия российских военных «носят освободительный характер». «[Они] призваны прекратить боевые действия на Донбассе, а также снять реальную угрозу для нашей Родины со стороны террористического русофобского режима, захватившего власть над братскими народами Украины, и его западных хозяев», — заявили авторы сообщения.