Компания Бориса Ротенберга прошла в ОЭЗ «Санкт-Петербург» с металлургическим проектом

Компания «БР-Инвест» намерена построить производство по выпуску листовых металлов, покрытых полисилазаном. Это уже известная на рынке технология, представленная в том числе в Петербурге. Полисилазан защищает поверхности от коррозии, граффити и воздействия ультрафиолета.

По данным СПАРК, «БР-Инвест» на 100% принадлежит ООО «Т-Три», которым, в свою очередь, владеет Борис Ротенберг (49%, № 31 в рейтинге миллиардеров «ДП»-2021), Вадим Кастрицкий (49%) и Александр Козлов (2%).

Редакция «Фонтанки» связалась с уже работающими в городе дистрибьюторами, которые рассказали, что в России уже пытаются работать с этой технологией, но пока в стране не получалось произвести качественное полисилазановое покрытие: российские образцы значительно уступают зарубежным.



Проект «БР-Инвест» планируется реализовать на площадке «Новоорловская», рассказали в пресс-службе ОЭЗ. Инвестору потребуется земельный участок площадью 1 га для возведения двух производственных и одного складского зданий с офисными помещениями. Объекты должны быть запущены через 18–21 месяц после реализации проекта. Предполагаемый объем инвестиций — 564 млн рублей, а на само предприятие трудоустроят 43 специалиста, сообщили в ОЭЗ.



Этот проект «БР-Инвест» уже представляла на экспертном совете в феврале, но тогда его направили на доработку. На новом же собрании бизнес-план компании приняли единогласно. При этом технико-экономические показатели и финансово-экономическая модель проекта не изменились, рассказал «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге», ссылаясь на слова управляющей компании ОЭЗ. В состав совета входят представители Минэкономразвития и Смольного, а также АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург».

