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    Компания Бориса Ротенберга прошла в ОЭЗ «Санкт-Петербург» с металлургическим проектом

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    Экспертный совет Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» одобрил новый инвестиционный проект компании ООО «БР Инвест», сообщили 5 апреля в пресс-службе ОЭЗ. Компания будет производить металлические листы с инновационным покрытием для архитектурных объектов.

    По данным СПАРК, «БР-Инвест» на 100% принадлежит ООО «Т-Три», которым, в свою очередь, владеет Борис Ротенберг (49%, № 31 в рейтинге миллиардеров «ДП»-2021), Вадим Кастрицкий (49%) и Александр Козлов (2%).

    Компания «БР-Инвест» намерена построить производство по выпуску листовых металлов, покрытых полисилазаном. Это уже известная на рынке технология, представленная в том числе в Петербурге. Полисилазан защищает поверхности от коррозии, граффити и воздействия ультрафиолета.

    Редакция «Фонтанки» связалась с уже работающими в городе дистрибьюторами, которые рассказали, что в России уже пытаются работать с этой технологией, но пока в стране не получалось произвести качественное полисилазановое покрытие: российские образцы значительно уступают зарубежным.

    Проект «БР-Инвест» планируется реализовать на площадке «Новоорловская», рассказали в пресс-службе ОЭЗ. Инвестору потребуется земельный участок площадью 1 га для возведения двух производственных и одного складского зданий с офисными помещениями. Объекты должны быть запущены через 18–21 месяц после реализации проекта. Предполагаемый объем инвестиций — 564 млн рублей, а на само предприятие трудоустроят 43 специалиста, сообщили в ОЭЗ.

    Этот проект «БР-Инвест» уже представляла на экспертном совете в феврале, но тогда его направили на доработку. На новом же собрании бизнес-план компании приняли единогласно. При этом технико-экономические показатели и финансово-экономическая модель проекта не изменились, рассказал «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге», ссылаясь на слова управляющей компании ОЭЗ. В состав совета входят представители Минэкономразвития и Смольного, а также АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург».

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    Комментарии (2)

    Athair
    Ну что, пошло помаленьку? Сейчас внутри страны энергоносители и сырье подешевеют, будем для себя учиться все производить сами.
    Спикуль
    Вот это да!!! И как это они умудрились??!!! ;0))))))
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