Игорь Лейтис построит на Ладожском озере в Сортавале новый речной вокзал и жилой комплекс

Проект находится на согласовании властей, дата начала застройки и объем инвестиций пока не разглашаются, но ветхие здания в промзоне уже сносят, рассказали «Фонтанке» чиновники минимущества Карелии. Известна и дата открытия причала на будущем речном вокзале — его запустят к началу навигации, ориентировочно 10 мая.

Руины на берегу Ладожского озера, которые пугали своим видом гостей Сортавалы, не так давно были мебельной фабрикой «Ранта». Она заработала в июне 1995 года и специализировалась на обработке древесины, производстве кухонной и прочей мебели. Однако позже ее финансовое положение пошатнулось, и в 2017 году ООО МФ «Ранта» ликвидировали. Этой компании принадлежали корпуса фабрики с 2,3 га земли. Их продали с молотка в 2019–2020 гг. Позже покупатель приватизировал и соседний с фабрикой причал с прилегающей территорией в 0,7 га, рассказывают в минимущества Карелии.



Сейчас полуразрушенные корпуса фабрики сносят. На их месте построят четыре жилых дома, всего около 100 квартир, и многофункциональный центр, в который войдет спортивный зал. Судя по макетам проекта, там же планируется разместить вертолетную площадку. Дата начала строительства жилого комплекса и срок ввода в эксплуатацию пока неизвестны. «Проект жилого комплекса находится на согласовании», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главы Республики Карелия.



Фото: gov.karelia.ru Фото: gov.karelia.ru Поделиться Поделиться





Речь о строительстве речного вокзала на месте заброшки завели еще в 2020-м, однако приступить к воплощению задуманного смогли только сейчас.

На причале будут зал ожидания, панорамный ресторан, магазин, кафе, места для паркинга, а на набережной — променадные зоны. Пристань тоже зонируют: отдельно для прогулочных катеров и судов на подводных крыльях, которые возят туристов на остров Валаам. Там же будет располагаться тренировочная площадка Сортавальской школы гребли. Новый речной вокзал планируют открыть к навигации — ориентировочно 10 мая 2022 года.



По данным СПАРК, ООО «Валаамский причал» (уставный капитал — 10 тысяч рублей) зарегистрировано 26 января 2022 года. Его единственный учредитель — Игорь Лейтис, президент холдинга «Адамант». Как подтвердили «Фонтанке» 4 апреля в пресс-службе главы республики, именно он и стоит за масштабным по меркам Сортавалы проектом.

В Петербурге Игорь Лейтис известен в первую очередь как владелец 25% крупнейшего городского владельца коммерческой недвижимости — холдинга «Адамант», который объединяет торговые центры «Континент на Звездной» (115 340 кв. м), «Заневский каскад» (117 630 кв. м), ТРК «Балканский» (85 000 кв. м) и др. Кроме того, ему принадлежат лично и в партнерстве медицинская клиника, ряд объектов недвижимости и пр. В карельской Сортавале Игорь Лейтис начал девелоперские проекты еще в 2010 году, когда он выкупил охотничью базу «Черные камни» (выручка в 2020 году — 125 млн рублей). Там же, в 50 км от Сортавалы, через несколько лет появился крупнейший на Северо-Западе России частный зоопарк «ЗОО Гринпарк-Карелия» (выручка в 2021 году — 131 млн рублей). В марте этого года зоопарк Лейтиса приютил четырех львиц, которых бросил на произвол судьбы цирк шапито.

