Концерн «Алмаз-Антей» представит роботизированный экзоскелет и рентген-аппарат российского производства

Предприятия, входящие в Концерн «Алмаз-Антей», представят на выставке «Госзаказ» разработки в сфере медицинского оборудования и здравоохранения, ТЭК и ЖКХ. В частности, здесь покажут натурный образец универсального рентгенографического аппарата Р-600 «Униарм-флюорограф» производства петербургского «ВКО Медпром» и роботизированный экзоскелет ReMotion для реабилитации пациентов с нарушением подвижности нижних конечностей, изготовленный «Волжским электромеханическим заводом».
В области цифровых решений для здравоохранения концерн представит образцы медицинской навигационной оптической системы «Мультитрек», системы телемедицинских консультаций «МультиТелеРад», а также комплект «Телемедицина/Телерадиология» (ООО «ВКО КМТ»).
В сфере ТЭК будут представлены макеты подводной фонтанной арматуры и сборочно-испытательного комплекса (АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»), а также макеты промышленной установки бесщелочной демеркаптанизации и трубчатой печи (АО «ММЗ «Авангард»).
Для ЖКХ холдинг создал комплекс по сортировке вторсырья (АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»), малогабаритную вакуумную уборочную машину МК2000, ричтрак РТ1700 и несколько видов транспортировщиков.
Выставка «Госзаказ» пройдет в Москве на территории инновационного центра «Сколково».