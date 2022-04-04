Концерн «Алмаз-Антей» представит роботизированный экзоскелет и рентген-аппарат российского производства

Предприятия, входящие в Концерн «Алмаз-Антей», представят на выставке «Госзаказ» разработки в сфере медицинского оборудования и здравоохранения, ТЭК и ЖКХ. В частности, здесь покажут натурный образец универсального рентгенографического аппарата Р-600 «Униарм-флюорограф» производства петербургского «ВКО Медпром» и роботизированный экзоскелет ReMotion для реабилитации пациентов с нарушением подвижности нижних конечностей, изготовленный «Волжским электромеханическим заводом».

В области цифровых решений для здравоохранения концерн представит образцы медицинской навигационной оптической системы «Мультитрек», системы телемедицинских консультаций «МультиТелеРад», а также комплект «Телемедицина/Телерадиология» (ООО «ВКО КМТ»).