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    Минобороны: Российские ракеты уничтожили нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы

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    Сегодня утром ракетами морского и воздушного базирования российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы. Об этом в ходе ежедневного брифинга 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Также, по его словам, средствами ПВО сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка.

    В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины. Среди них: четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ, уточнили в Минобороны.

    Напомним, ранее по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле замглавы Минобороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия решила «кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях».

    О выполнении задач первого этапа докладывал и министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, теперь Россия «сосредоточится на достижении главной цели — освобождении Донбасса».

    24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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