Минобороны: Российские ракеты уничтожили нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы

Сегодня утром ракетами морского и воздушного базирования российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы. Об этом в ходе ежедневного брифинга 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Также, по его словам, средствами ПВО сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка.



В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины. Среди них: четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ, уточнили в Минобороны.

