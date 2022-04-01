Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Накануне Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми с 8 до 17 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, пособие будет назначаться семьям, чей доход не превышает прожиточный минимум на человека. Он может меняться в зависимости от региона, в среднем по стране в 2022 году прожиточный минимум составляет 12 654 рубля. Раньше пособие на ребенка этого возраста получали только родители-одиночки, теперь им придется выбирать между старой и новой выплатой.

