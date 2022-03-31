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Цена газа в Европе подскочила после подписания Путиным указа об оплате поставок в рублях

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Цена газа в Европе резко подскочила на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о подписании указа, который переводит расчеты за поставки российского газа в рубли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, цена майского газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила $1450 за тысячу кубометров.

31 марта Путин заявил, что подписал указ, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с завтрашнего дня. Если деньги не будут поступать, Россия сочтет это неисполнением обязательств со стороны покупателя.

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Комментарии (6)

Дядя Бо
А между тем, "золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд". (с).
Russian Lives Matter
Рынок не верит, что Европа будет платить в рублях.
Ник Приносящий Счастье
Зачем европейские народы платят за фьючерсные цены? Тот кто придумал эти фьючерсы и спекулирует ими - в шоколаде, обычные люди страдают. Это безобразие!
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