Цена газа в Европе подскочила после подписания Путиным указа об оплате поставок в рублях

Цена газа в Европе резко подскочила на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о подписании указа, который переводит расчеты за поставки российского газа в рубли.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, цена майского газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила $1450 за тысячу кубометров.



31 марта Путин заявил, что подписал указ, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с завтрашнего дня. Если деньги не будут поступать, Россия сочтет это неисполнением обязательств со стороны покупателя.

