FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
84.09р93.70р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Концерн «Алмаз-Антей» впервые представит ЗРК «Викинг» и ЗРС «Витязь» в Армении

2
Печать

На международной выставке оборонных технологий «АрмХайтек» — 2022, которая пройдет в Ереване с 31 марта по 2 апреля, впервые покажут модели ЗРК «Викинг», ЗРС «Витязь» и натурный образец мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант».

Как уточняют в концерне «Алмаз — Антей», впервые на «АрмХайтек» посетители смогут увидеть зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг» и зенитно-ракетную систему (ЗРС) С-350Е «Витязь». ЗРС С-350Е «Витязь» способна поражать не только существующие средства воздушного нападения, но и перспективные, она отличается от «одноклассников» увеличенным количеством ракет в боекомплекте. Кроме того, защищенный от помех радиолокационный комплекс может отслеживать обстановку одновременно со всех направлений за счет кругового (всеракурсного) режима работы.

Также впервые на выставке в Ереване покажут универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», его отличие — возможность многократно применять мишени, имитирующие основные современные средства воздушного нападения.

Помимо прочего, концерн представляет на выставке ЗРС С-400 «Триумф», ЗРК «Бук-М2Э», «Сосна», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», «Оса-АКМ1» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1».

Также на выставке покажут радиолокационные станции (РЛС) воздушного обнаружения «Подлёт-Е», «Гамма-ДЕ», «Каста 2Е2», РЛС наземной разведки «Фара-ВР», ПРП-5 и РЛС охраны объектов «Сова».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Новости компаний