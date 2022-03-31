Концерн «Алмаз-Антей» впервые представит ЗРК «Викинг» и ЗРС «Витязь» в Армении

На международной выставке оборонных технологий «АрмХайтек» — 2022, которая пройдет в Ереване с 31 марта по 2 апреля, впервые покажут модели ЗРК «Викинг», ЗРС «Витязь» и натурный образец мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант».
Как уточняют в концерне «Алмаз — Антей», впервые на «АрмХайтек» посетители смогут увидеть зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг» и зенитно-ракетную систему (ЗРС) С-350Е «Витязь». ЗРС С-350Е «Витязь» способна поражать не только существующие средства воздушного нападения, но и перспективные, она отличается от «одноклассников» увеличенным количеством ракет в боекомплекте. Кроме того, защищенный от помех радиолокационный комплекс может отслеживать обстановку одновременно со всех направлений за счет кругового (всеракурсного) режима работы.
Также впервые на выставке в Ереване покажут универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», его отличие — возможность многократно применять мишени, имитирующие основные современные средства воздушного нападения.
Помимо прочего, концерн представляет на выставке ЗРС С-400 «Триумф», ЗРК «Бук-М2Э», «Сосна», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», «Оса-АКМ1» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1».
Также на выставке покажут радиолокационные станции (РЛС) воздушного обнаружения «Подлёт-Е», «Гамма-ДЕ», «Каста 2Е2», РЛС наземной разведки «Фара-ВР», ПРП-5 и РЛС охраны объектов «Сова».