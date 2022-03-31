Концерн «Алмаз-Антей» впервые представит ЗРК «Викинг» и ЗРС «Витязь» в Армении

На международной выставке оборонных технологий «АрмХайтек» — 2022, которая пройдет в Ереване с 31 марта по 2 апреля, впервые покажут модели ЗРК «Викинг», ЗРС «Витязь» и натурный образец мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант».



Как уточняют в концерне «Алмаз — Антей», впервые на «АрмХайтек» посетители смогут увидеть зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг» и зенитно-ракетную систему (ЗРС) С-350Е «Витязь». ЗРС С-350Е «Витязь» способна поражать не только существующие средства воздушного нападения, но и перспективные, она отличается от «одноклассников» увеличенным количеством ракет в боекомплекте. Кроме того, защищенный от помех радиолокационный комплекс может отслеживать обстановку одновременно со всех направлений за счет кругового (всеракурсного) режима работы.

