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Советника губернатора Самары лишат статуса из-за комплимента Зеленскому

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Дизайнер и IT-специалист из Самары на своих страницах в соцсетях позволил себе сделать комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Теперь его лишат статуса советника губернатора.

Денис Кортунов помогал главе региона в IT-сфере на общественных началах с 2017 года. На днях он публично прокомментировал интервью Зеленского российским журналистам. На запись обратил внимание самарский журналист Илья Круговой, запись из его телеграм-канала репостнул депутат Александр Хинштейн, который также избирался от Самарской области. Он высказал надежду, что советник «будет незамедлительно освобожден от должности». Через несколько часов, как написал сам Хинштейн, вопрос решился — о лишении статуса заявила пресс-служба губернатора региона Дмитрия Азарова.

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Комментарии (22)

07A
IT специалисты в силу особенностей образования может и склонны к свободомыслию, но рассказать об этом не могут. Узкая специализация лишила их возможности общаться с другими людьми, их культурный уровень настолько низок, что свободно и без комплексов они чувствуют себя в обществе себе подобных!
Kit.
Я бы на месте властей вообще всех "советников по IT" выгнал. Во-первых, в силу особенностей образования склонны к свободомыслию, во-вторых, в связи с санкциями - зачем сейчас вообще IT?
VKuser201287480
А что у нас запрещено собственное мнение? Или зеленский внесен в список ркн?
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