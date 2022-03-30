Советника губернатора Самары лишат статуса из-за комплимента Зеленскому

Дизайнер и IT-специалист из Самары на своих страницах в соцсетях позволил себе сделать комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Теперь его лишат статуса советника губернатора.

Денис Кортунов помогал главе региона в IT-сфере на общественных началах с 2017 года. На днях он публично прокомментировал интервью Зеленского российским журналистам. На запись обратил внимание самарский журналист Илья Круговой, запись из его телеграм-канала репостнул депутат Александр Хинштейн, который также избирался от Самарской области. Он высказал надежду, что советник «будет незамедлительно освобожден от должности». Через несколько часов, как написал сам Хинштейн, вопрос решился — о лишении статуса заявила пресс-служба губернатора региона Дмитрия Азарова.