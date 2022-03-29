Диана Арбенина и «Ночные снайперы» сыграют Петербургу все хиты в «Авиарежиме»

Один из самых масштабных концертов этой весны — несомненно, шоу Дианы Арбениной в Ледовом. 31 марта «Ночные снайперы» представят Петербургу программу «Авиарежим» (12+).
Шоу назвали по песне с альбома 2020 года «О2». «Это программа, включающая в себя хиты, новые песни, а также те, без которых я лично не могу представить наши концерты», — говорит сама Арбенина о предстоящем концерте.
Что касается новинок: в минувшем году «Ночные снайперы» выпустили релиз «1993 vol.1», куда вошли песни Арбениной, написанные в период с 1993 по 2016 год. Сами «Ночные снайперы» подчеркивают, что это не номерной альбом коллектива, а эдакий подарок поклонникам по случаю 28-летия группы.
Также певица продолжает покорять и писательский олимп — в конце 2021 года у нее вышла книга «Снежный барс», где собраны ее новые рассказы, стихи и тексты песен. «Снежный барс» имеет и аудиоверсию, которую все желающие могут послушать на любом стриминговом сервисе.
Одним словом, Диана Арбенина, несмотря на годы опыта, все еще пылает энергией и находится в отличной творческой форме. Несомненно, грядущий концерт в Ледовом это только подтвердит.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»