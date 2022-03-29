Диана Арбенина и «Ночные снайперы» сыграют Петербургу все хиты в «Авиарежиме»

Шоу назвали по песне с альбома 2020 года «О2». «Это программа, включающая в себя хиты, новые песни, а также те, без которых я лично не могу представить наши концерты», — говорит сама Арбенина о предстоящем концерте.



Что касается новинок: в минувшем году «Ночные снайперы» выпустили релиз «1993 vol.1», куда вошли песни Арбениной, написанные в период с 1993 по 2016 год. Сами «Ночные снайперы» подчеркивают, что это не номерной альбом коллектива, а эдакий подарок поклонникам по случаю 28-летия группы.

