Из Педиатрического университета отчислили студента, получившего 7 суток ареста за несанкционированный митинг

Гарипова задержали 6 марта на Сенатской площади за участие в несанкционированном массовом публичном мероприятии. Молодой человек утверждает, что ни в каких акциях не участвовал, а просто шел по своим делам. Московский районный суд вынес решение об административном аресте Гарипова на 7 суток. Это решение студент обжаловал в городской суд, но уже 15 марта в университете вышел приказ о его отчислении с формулировкой «за нарушение устава и правил внутреннего распорядка». Решение об административном наказании в отношении Тимура Гарипова вступило в силу неделю спустя, 22 марта.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский обратился к прокурору города Виктору Мельнику с просьбой проверить обстоятельства отчисления Тимура Гарипова и принять меры прокурорского реагирования для его восстановления в университете. «Ссылки на устав университета и правила внутреннего распорядка в данном случае неправомерны, поскольку они регулируют обязанности студентов только в качестве обучающихся, в рамках образовательного процесса, — отмечает депутат. — Кроме того, из пункта 4 статьи 43 ФЗ «Об образовании в РФ» следует, что дисциплинарное взыскание (в том числе в виде отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность) возможно лишь за нарушение правил организации и осуществления образовательной деятельности, включая правила проживания в общежитии. Повседневная жизнь обучающегося вышеуказанными нормативно-правовыми актами не регулируется и регулироваться не может».

Ранее из Санкт-Петербургского педиатрического университета отчислили студентку 5-го курса Анну Афанасьеву. 2 марта ее задержали у Гостиного двора и присудили ей административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Афанасьева намерена оспорить приказ о своем отчислении в суде после того, как городской суд рассмотрит апелляцию на решение о ее административном наказании.