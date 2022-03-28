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Семен Альтов разгонит мрачные мысли «Классикой жанра»

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В период локдауна Семен Альтов не раз повторял, что в тяжёлые времена юмор может быть любым — «чёрным, серым, коричневым», ведь главное, чтобы он отключал от ненужных мыслей. Справиться с грустными мыслями сатирик поможет 31 марта в Театре музкомедии с программой «Классика жанра».

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На сцену любимый уже несколькими поколениями Альтов выходит больше 40 лет. Как сказал он в интервью «Фонтанке», за столь «долгие годы» сформировался свой взгляд: сатира нужна не только для смеха как такового, но и для того, чтобы публике что-то сказать.

А сказать сатирику, несомненно, есть что. Старые «зарисовки» из жизни всё ещё актуальны, а происходящее вокруг рождает новые истории. На вечере петербуржцы услышат проверенные временем монологи, некоторые из которых, впрочем, могут зазвучать совсем по-другому.

Услышать высказывание Семена Альтов в этот раз сможет большее количество людей: ограничение по наполняемости концертных залов и театров сняли.

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